Россиянам пообещали рост зарплаты в следующем году
Финансист Селезнев: номинальная зарплата в РФ вырастет на 10% в 2026 году
Номинальная средняя зарплата россиян в 2026 году вырастет примерно на 10%. Так считает эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.
По его словам, номинальный рост зарплат россиян связан с выплатами из бюджета и расходами государства, которые на сегодняшний день растут.
«Если и будет замедление, то вряд ли резкое — все равно на уровне индексации по официальной инфляции, то есть близко к 10%. В реальном выражении заметного роста, вероятно, не будет. Но тут многое зависит от динамики инфляции», — отметил Селезнев в разговоре с «Газетой.Ru».
Тем временем председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов рассказал в беседе с RT, что в 2026 году россиян ждёт разовая индексация пенсий на 7,6%.
«В среднем страховая пенсия по старости вырастет почти на 2 тыс. рублей и составит около 27,1 тыс. Такая модель объясняется желанием обеспечить пенсионерам рост выплат без промежуточных ожиданий. Фактически речь идёт о досрочной индексации», — отметил Гаврилов.
Так, с первого дня января пенсионные выплаты будут заметно увеличены, заключил он.