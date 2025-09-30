Россиянам пообещали рост зарплаты в следующем году

30 сентября 2025, 19:16

Финансист Селезнев: номинальная зарплата в РФ вырастет на 10% в 2026 году

Фото: iStock/Vershinin

Номинальная средняя зарплата россиян в 2026 году вырастет примерно на 10%. Так считает эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.





По его словам, номинальный рост зарплат россиян связан с выплатами из бюджета и расходами государства, которые на сегодняшний день растут.





«Если и будет замедление, то вряд ли резкое — все равно на уровне индексации по официальной инфляции, то есть близко к 10%. В реальном выражении заметного роста, вероятно, не будет. Но тут многое зависит от динамики инфляции», — отметил Селезнев в разговоре с «Газетой.Ru».

«В среднем страховая пенсия по старости вырастет почти на 2 тыс. рублей и составит около 27,1 тыс. Такая модель объясняется желанием обеспечить пенсионерам рост выплат без промежуточных ожиданий. Фактически речь идёт о досрочной индексации», — отметил Гаврилов.