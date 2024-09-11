Сотрудники МВД РФ ликвидировали сеть узлов связи для мошенничества из-за границы

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Сотрудники МВД России при помощи коллег из ФСБ раскрыли и ликвидировали сеть нелегальных узлов связи. С их помощью мошенники из-за рубежа дистанционно меняли телефонные номера и похищали деньги россиян.
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в ходе операции было изъято 39 единиц сетевого оборудования и задержаны 26 человек. Криминальная схема работала на территории 13-ти субъектов РФ. Участники преступной группы действовали по указаниям анонимного куратора, который находится за пределами России.
Координатор мошенников через интернет вербовал молодых людей и бесконтактным способом передавал им сим-боксы, с помощью которых номера звонивших подменялись на российские. Полицейские выяснили, что в преступной схеме было задействовано более восьми тысяч телефонных номеров. С их помощью злоумышленники осуществили не менее 100 мошеннических акций.
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