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Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах телефонного мошенничества

11 сентября 2024, 10:04
Фото: istockphoto / NanoStockk

Фото: istockphoto / NanoStockk

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Злоумышленники используют новую ​схема мошенничества, действуя от ​имени сотрудников Государственного архива, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Мошенники звонят жертвам и сообщают о неполученных письмах, предлагая забрать их в МФЦ или почтовом отделении. После этого человеку предоставляется выбор даты и времени, чтобы он избежал очереди, а затем он получает на номер своего телефона смс с «проверочным» кодом.

Когда человек сообщает код злоумышленникам, они получают доступ к его онлайн-банку или личному кабинету на портале «Госуслуги». Таким образом преступники получают персональные данные жертвы.



Чтобы защитить себя от таких мошенников, следует быть бдительными и не предоставлять свои личные данные и коды из СМС незнакомым людям. Всегда проверяйте информацию, предоставленную вам, и звоните в организацию по официальному номеру или посещайте её лично.

Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области поможет повысить уровень цифровой грамотности и узнать больше о кибербезопасности.

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#мошенники
#безопасность
#мфц
#госуслуги
#подмосковье
В Люберцах стартовало строительство детсада на 285 мест
11 сентября 2024, 10:31

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 285 воспитанников, начали строить на территории жилого комплекса «Егорово Парк» в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время на объекте завершены монолитные работы на подпорной стене и ведутся монолитные работы на уровне цокольного этажа. После этого строители приступят к кладке стен. Строительство идёт в соответствии с графиком. В работах задействованы 40 человек, используется два башенных крана», — говорится в сообщении.
Детский сад будет трёхэтажным, его общая площадь составит 5,1 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены 12 групповых помещений с игровой, спальней, буфетной, раздевалкой и санузлом, а также своя кухня, медпункт, залы для занятий физкультурой и музыкой и кружковая. На прилегающей территории установят игровые площадки, спортивные площадки и проведут озеленение.

Строительство ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории, после сдачи детсада в эксплуатацию его передадут муниципалитету.

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#люберцы
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#детсад
#минжилполитики мо
#строительство
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В Подмосковье оцифровали ещё одну услугу для перевозчиков такси
11 сентября 2024, 10:14

Фото: iStock/Chalabala

Оформить необходимые документы для перевозчиков такси в Московской области стало проще благодаря цифровизации ещё одной услуги: теперь предоставить данные о полисе обязательного страхования гражданской ответственности можно в электронном виде через региональный госпортал, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Для удобства жителей и бизнеса на портале госуслуг Подмосковья появляется все больше новых сервисов и оптимизируются уже существующие услуги. Например, стала доступна в цифровом формате подача сведений о полисе страхования для перевозчиков такси. Опция подключена в рамках услуги «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Воспользоваться новой услугой могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Услуга оказывается бесплатно. Ответ поступит в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней.

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#мингосуправления мо
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#московская область
#подмосковье
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Загруженность подмосковных дорог утром 11 сентября составила шесть баллов
11 сентября 2024, 09:59

Фото: iStock/Chalabala

«Пробки наблюдаются по направлению к Москве на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Боровское, Дмитровское, Пятницкое, Каширское, Носовихинское, Калужское, Ярославское, Киевское, Волоколамское, Симферопольское и Осташковское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировано 520 тысяч машин, что на пять процентов меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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Сотрудники МВД РФ ликвидировали сеть узлов связи для мошенничества из-за границы
11 сентября 2024, 09:05

Фото: istockphoto/NanoStockk

Сотрудники МВД России при помощи коллег из ФСБ раскрыли и ликвидировали сеть нелегальных узлов связи. С их помощью мошенники из-за рубежа дистанционно меняли телефонные номера и похищали деньги россиян.
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в ходе операции было изъято 39 единиц сетевого оборудования и задержаны 26 человек. Криминальная схема работала на территории 13-ти субъектов РФ. Участники преступной группы действовали по указаниям анонимного куратора, который находится за пределами России.

Координатор мошенников через интернет вербовал молодых людей и бесконтактным способом передавал им сим-боксы, с помощью которых номера звонивших подменялись на российские. Полицейские выяснили, что в преступной схеме было задействовано более восьми тысяч телефонных номеров. С их помощью злоумышленники осуществили не менее 100 мошеннических акций.

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#мошенничество
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Минпромторг рекомендовал ретейлерам убрать с полок «неправильный мед»
РБК: Минмпромторг забил тревогу из-за массовых случаев фальсификации меда
11 сентября 2024, 08:48

Фото: iStock/Arda Sari

Министерство промышленности и торговли РФ уведомило ретейлеров о необходимости более тщательно контролировать продукцию пчеловодства в связи с выявлением Роскачеством множества случаев фальсификации меда. Об этом информирует РБК.
В сентябре 2024 года в России вступил в силу закон, который ужесточает требования к безопасности и качеству меда.

Министерство направило обращение к торговым сетям с просьбой уведомить поставщиков меда о необходимости соблюдения требований ГОСТа. Отмечается, что предоставить отчет о принятых мерах по устранению правонарушений необходимо до 13 сентября.

Стало известно, что подделки меда содержали незаявленный в составе глюкозно-фруктозный сироп. Кроме того, Минпромторг пояснил, что очень часто мед не соответствует «заявленному ботаническому происхождению».

По данным Роскачества, доля фальсификата достигает 60% от общего числа исследованных марок. Отмечается, что исследования продукта проводятся регулярно с 2016 года.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Самарской области предоставили рекомендации по выбору меда. Специалисты подчеркивают, что качественный продукт должен иметь яркий, прозрачный цвет и однородную консистенцию.

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#закон
#минпромторг
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Сенатор Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов
11 сентября 2024, 07:12

Фото: iStock/Diy13

Сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов. Об этом информирует РИА Новости.
Косихина выразила убеждение, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной как для себя, так и для окружающих.

По её словам, опасность возникает только тогда, когда субкультура выходит за пределы общественных норм. Она подчеркнула необходимость того, чтобы молодёжь больше увлекалась спортом и образовательными занятиями, которые не вредят психике и здоровью окружающих.

В то же время Косихина отметила, что формы субкультуры, такие как квадроберы, которые могут травмировать психику и привести к трагическим последствиям, следует запрещать.

По ее словам, это движение появилось в России в результате следования молодежи популярным негативным трендам. Она пояснила, что чаще всего представителями указанной субкультуры выступают подростки. Они лают как собаки, ходят на четвереньках и кусают людей.

Ранее священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей Андрей Ткачев рассказал, что такое явление можно назвать деградацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#собаки
#движение
#подростки
#опасность
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«Абсолютный ужас»: Теракт 11 сентября и гибель башен-близнецов глазами журналистов
11 сентября 2024, 06:00

Фото: istockphoto/ e-crow

События, которые произошли 11 сентября 2001 года, навсегда изменили мир. Нападение на башни-близнецы в Нью-Йорке шокировало миллионы людей по всему миру. Но для журналистов, чья задача донести информацию до общественности, этот день стал испытанием, изменившим профессиональный путь.
На месте трагических событий, самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, работали журналисты со всего мира, включая российские СМИ. Воспоминания журналистов о работе 11 сентября 2001 года читайте в материале «Радио 1»

Теракт 11 сентября глазами журналистов

«Преобладали два цвета – светло-серый и красный, бетонной пыли и крови»

В тот страшный день на Манхэттене находились корреспонденты ТАСС Юрий Кирильченко и Алексей Бережков.

«Преобладали два цвета – светло-серый и красный, бетонной пыли и крови. Плакал полицейский, который спасал людей, но вдруг сам оказался беспомощным, потому что упавшая глыба похоронила его спасательное снаряжение», – описывал воспоминания Юрий Кирильченко.
У автора этих строк, который работал на месте трагедии 9/11 весь день, не выдержало сердце. За Кирильченко выехали коллеги, когда журналист пожаловался на головную боль и перестал выходить на связь.
Фото: istockphoto/ Audley C Bullock

«В телефоне не слова, а хрип»

Задача по запечатлению переживаний всего мира стала для журналистов и моральным испытанием.

«Я понял, что что-то странное. Спросил, что случилось. "Знаешь, я просто устал, я чуть-чуть отдохну, голова болит", – сказал Юрий. <…> Стемнело, Юра уже почти не отзывался. В очередной раз звоню Юре, а в телефоне уже не слова, а хрип», – рассказывал Алексей Бережков.

«Такой стресс, просто не выдержало сердце»

Когда Бережнев нашел коллегу, Кирильчекно был на улице и уже не мог говорить. Работавшие на месте врачи сказали, что у него что-то с сердцем и отправили на скорой в больницу.

«До госпиталя я дошел. Там уже нашел супругу Юры. Ну так вот, у него разрыв аорты. Это был такой стресс, просто не выдержало сердце. Операция шла часов семь или восемь. Ее провели успешно. После этого он отошел», – вспоминал Бережков.

«Он сгорел, когда башня обрушилась»

Журналисты продолжали работать, даже видя гибель коллег. Вспоминая эти события, корреспонденты говорят о том, как трудно было сохранять спокойствие и объективность в таких стрессовых условиях. Но именно в такие моменты профессионализм и человечность сливаются воедино.

«Но на этой башне находился сотрудник телекомпании CBC. Он координировал спутниковую связь. Он сгорел, когда башня обрушилась. Он первым передал, что это огромный пассажирский самолет случайно попал в башню. Потом уже пошли агентства, потому что рядом находились офисы Associated Press, CNN», – вспоминает Евгений Пискунов, собкор РТР, который в тот момент работал на крыше телеканала CBC, в трех километрах от башен-близнецов.
На той крыше Евгений Пискунов провел два дня, освещая события теракта.

«Абсолютный ужас и беспомощность ощущали эти люди»

Городские пейзажи Манхэттена запомнились журналистам кадрами падающих на землю башен, и гибелью людей.

«Когда я видел, как люди выпрыгивают из окон, думал, какой абсолютный ужас и беспомощность ощущали эти люди. Я думал о том, через какие муки они прошли, чтобы решиться на подобное. Это разбивало мне сердце. <…> Я видел, как из башен выходят окровавленные люди. Это было похоже на кино. Все казалось каким-то нереальным», – вспоминал Джонатан Вахтел, продюсер Fox News
Во время теракта 11 сентября сотрудники СМИ не просто передавали события, а видели своими глазами, как мир менялся в одно мгновение. Для журналистов этот день стал не только профессиональным испытанием, но и личной трагедией.

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Мужчина без пениса рассказал, как занимается сексом с женой
11 сентября 2024, 04:20

Фото: istock/tuaindeed

33-летний мужчина, потерявший пенис в результате мотоциклетной аварии, поделился подробностями своей сексуальной жизни и отношениями с женой. Об этом он рассказал на форуме Reddit.
По его словам, четыре года назад в результате аварии с пикапом и повреждениям паховой области ему пришлось ампутировать половой орган. Первоначально, после операции, он столкнулся с серьезными психологическими трудностями.

«Первый год был особенно тяжелым. Я чувствовал, что потерял свою мужскую идентичность и не хотел продолжать отношения с женой. Мне было сложно смотреть на нее», — признался он.
Со временем мужчина смог адаптироваться к новым условиям и начать искать пути сохранения своей интимной жизни. Он рассказал, что с поддержкой супруги и профессиональной помощью смог найти новые способы близости и сохранить их брак.

Ранее сексолог Шантель Оттен поделилась информацией о новом тренде в интимной сфере — секс-медитации, которая набирает популярность среди поклонников осознанной близости. В интервью для Fashion Journal она рассказала о ключевых аспектах этой практики.

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#брак
#супруги
#мужчина
#отношения
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Иван Постный 11 сентября: почему в этот день нельзя мыть голову и ходить в магазин
День Усекновения главы Иоанна Предтечи отмечают православные 11 сентября
11 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/ Newlander90

11 сентября православные христиане отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи. Этот день посвящен памяти одного из самых почитаемых святых в христианстве, который предшествовал Иисусу Христу и крестил Его в реке Иордан.
О корнях, истории, традициях и приметах праздника Иоанна Предтечи 11 сентября читайте в материале «Радио 1».

Иван Постный — история праздника, традиции и обычаи

Иоанн открыто обличал грехи царя Ирода, который жил с женой своего брата. На пиршестве, во время танца Саломеи, Ирод пообещал исполнить любое ее желание. Под влиянием матери Иродиады Саломея попросила голову Иоанна на блюде. Ирод, не желая нарушать клятву, выполнил ее просьбу, и так Иоанн принял мученическую смерть.

В этот день верующие вспоминают о стойкости Иоанна и его преданности Богу. Нужно готовить только постные блюда, так как церковь предписывает соблюдать строгий пост. Поэтому в народе день Иоанна Предтеча назвали Иван Постный. Люди старались избегать конфликтов и негативных эмоций, чтобы не привлекать беды. Считается, что в этот день негативные действия могут привести к неудачам.
Фото: istockphoto/ istockphoto/ Matej Zavec

Приметы на 11 сентября

На 11 сентября существует множество народных примет. Считалось, что в этот день наступала климатическая осень. Существовала поговорка: «Иван Постный пришёл, лето красное увел».
  • Если в этот день идет дождь, зима будет холодной и снежной.
  • Утренний туман предвещает хороший урожай.
  • Если на Иоанна Постного много рябины — зима будет суровой.
  • Гром гремит – осень будет теплая.
  • Журавли улетают – скоро похолодает.
Эти приметы помогали людям ориентироваться в погоде, предсказывать изменения в природе и готовится к зиме.

Что можно делать в день Ивана Постного 11 сентября

  • Чем больше добрых дел сделано, тем лучше пройдет год.
  • Рекомендовали собирать лекарственные травы, которые в этот день приобретали особые целебные свойства.
  • Покупки в этот день считались удачными.
  • Доброй приметой было взять в дом собаку или кошку. Особенно удачу во всех делах приносили бездомные животные.
  • Благоприятный день для учебы и получения новых знаний
Фото: istockphoto/ Yana Tatevosian

Чего нельзя делать на Ивана Постного 11 сентября

На Ивана Постного не следует заниматься тяжелой физической работой или начинать новые дела. Много поверий было связано с усекновением головы.
  • Чтобы не навлечь беду, предки старались не пользоваться ножом.
  • Считалось, что нельзя есть круглые предметы, такие как яблоки. Не стоит также печь круглый хлеб.
  • Нельзя было устраивать шумные праздники и петь, чтобы не спугнуть удачу.
  • На Руси не устраивали ярмарки. В современном мире стоит отказаться от походов в магазин или на рынок. Лучше приобрести продукты до или после 11 сентября.
  • Нельзя мыть в этот день голову — вода всю молодость заберет.
  • Незамужним девушкам не стоит доделывать дела за матерью – просидят под маминым крылом в безбрачии, считали предки.
Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи – это не только важное событие в православном календаре, но и возможность попросить святого о помощи в укреплении семейных уз. Приметы и традиции, связанные с этим днем, помогают сохранить связь с природой и предками.

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