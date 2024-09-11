Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах телефонного мошенничества

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Злоумышленники используют новую схема мошенничества, действуя от имени сотрудников Государственного архива, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Мошенники звонят жертвам и сообщают о неполученных письмах, предлагая забрать их в МФЦ или почтовом отделении. После этого человеку предоставляется выбор даты и времени, чтобы он избежал очереди, а затем он получает на номер своего телефона смс с «проверочным» кодом.
Когда человек сообщает код злоумышленникам, они получают доступ к его онлайн-банку или личному кабинету на портале «Госуслуги». Таким образом преступники получают персональные данные жертвы.
Чтобы защитить себя от таких мошенников, следует быть бдительными и не предоставлять свои личные данные и коды из СМС незнакомым людям. Всегда проверяйте информацию, предоставленную вам, и звоните в организацию по официальному номеру или посещайте её лично.
Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области поможет повысить уровень цифровой грамотности и узнать больше о кибербезопасности.
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Когда человек сообщает код злоумышленникам, они получают доступ к его онлайн-банку или личному кабинету на портале «Госуслуги». Таким образом преступники получают персональные данные жертвы.
Чтобы защитить себя от таких мошенников, следует быть бдительными и не предоставлять свои личные данные и коды из СМС незнакомым людям. Всегда проверяйте информацию, предоставленную вам, и звоните в организацию по официальному номеру или посещайте её лично.
Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области поможет повысить уровень цифровой грамотности и узнать больше о кибербезопасности.
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Дайана Хусинова