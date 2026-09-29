Ортопед Вербилов рассказал, как подушка между ног снижает нагрузку на поясницу

29 сентября 2026, 10:06

Врач Вербилов: подушка между ног полезна при боли в коленях и бедрах

Фото: iStock/DoroO

Травматолог-ортопед Петр Вербилов посоветовал людям, спящим на боку, класть подушку между ног для более комфортного положения тела. Такая опора помогает сохранить ровное положение таза и уменьшить дискомфорт в коленях, бедрах и пояснице.