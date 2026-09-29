Ортопед Вербилов рассказал, как подушка между ног снижает нагрузку на поясницу
Травматолог-ортопед Петр Вербилов посоветовал людям, спящим на боку, класть подушку между ног для более комфортного положения тела. Такая опора помогает сохранить ровное положение таза и уменьшить дискомфорт в коленях, бедрах и пояснице.
Во сне верхняя нога без поддержки часто смещается вперед или вниз. Вместе с ней разворачивается таз, из-за чего поясничный отдел на несколько часов остается в скрученном положении. Подушка под коленом либо голенью удерживает ногу на уровне таза и снижает напряжение в спине, пояснил врач.
Этот прием особенно пригодится худым людям, пациентам с болезнями коленных суставов и тем, кого беспокоит боль с внешней стороны бедра. Правильная поддержка ног способна уменьшить утреннюю скованность и неприятные ощущения в поясничном отделе.
Вербилов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что во время беременности удобнее использовать длинные или П-образные модели: они поддерживают ноги, живот и спину. Категорийный менеджер по подушкам ORMATEK Марина Власова отметила, что выбирать подушку стоит с учетом матраса. На мягкой поверхности тело погружается глубже, поэтому расстояние от головы до матраса становится меньше.
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