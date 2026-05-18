Стало известно, сколько россиян считают ИИ умнее себя

18 мая 2026, 08:20

РИА Новости: больше половины россиян считают ИИ умнее себя

HR-директор MWS AI Анастасия Зальцман сообщила, что 54% россиян считают искусственный интеллект умнее себя. По ее словам, 41% говорят о небольшом превосходстве нейросети, а 13% — о значительном. Об этом пишет РИА Новости.