Стало известно, сколько россиян считают ИИ умнее себя
HR-директор MWS AI Анастасия Зальцман сообщила, что 54% россиян считают искусственный интеллект умнее себя. По ее словам, 41% говорят о небольшом превосходстве нейросети, а 13% — о значительном. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист привела данные опроса MWS AI. В нем участвовали 1100 россиян старше 18 лет. 29% респондентов уверены, что превосходят ИИ. Еще 17% ставят себя и нейросеть на одну ступень развития. Молодые люди чаще других считают ИИ умнее себя. Среди россиян в возрасте 18–24 лет так ответили 64%. В группе 25–34 лет этот показатель составил 58%. Реже всего с этим соглашались люди старше 65 лет — 44%. Среди женщин такую оценку дали 59%, среди мужчин — 50%.
По словам Зальцман, три четверти россиян считают, что ИИ уже справляется с практическими задачами не хуже человека. Из них 41% полагают, что нейросеть выигрывает лишь в отдельных задачах. Треть опрошенных считает, что ИИ и человек примерно равны во всем. Еще 4% уверены, что технология уже значительно лучше. Только 19% считают, что человек пока превосходит ИИ. Если нейросеть справляется с задачей лучше человека, 80% россиян реагируют на это спокойно. Расстраиваются 13% респондентов.
