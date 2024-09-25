В Университете «Дубна» начинают издавать научный журнал

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Государственном университете «Дубна» в год его 30-летия начнут издавать рецензируемый научный журнал Dubna Journal of Natural Sciences. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В издании будут публиковать сообщения по таким научным специальностям, как приборы и методы экспериментальной физики; физика атомных ядер и элементарных частиц; физика высоких энергий; физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника; неорганическая химия; аналитическая химия; физическая химия; геофизика; гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия, а также геоэкология», – говорится в сообщении.Новое научное издание приглашает всех стать авторами публикаций. Материалы следует направлять на электронную почту voropay@uni-dubna.ru Контактное лицо – Александр Николаевич Воропай.
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Лора Луганская