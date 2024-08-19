Назван срок открытия нового ФОКа в Красногорске

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и турецкой баней возводят на территории городского округа Красногорск, завершение строительства запланировано на первый квартал 2025 года, сообщает пресс-служба Главного правления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время строительная готовность объекта достигла пяти процентов. Ведётся устройство монолитных конструкций первого этажа будущего ФОКа», — отмечается в сообщении.ФОК будет трёхэтажным. В нём разместится бассейн на 110 кубометров, турецкая баня, СПА-салон и джакузи. Проектом также предусмотрен буфет. Физкультурно-оздоровительный центр будет ежедневно работать в две смены, за сутки его смогут посетить около 70 человек.
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