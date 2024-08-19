Назван срок открытия нового ФОКа в Красногорске

В деловой сфере надо проявить предприимчивость. Необходимо составить план, оценить все трудности и с оптимизмом решительно браться за дело. В любви понадобится такт и обходительность. Для поддержания гармонии желательно полностью исключить напористое поведение. В вопросах здоровья благоприятны диеты. Спортивную активность и нагрузку лучше значительно уменьшить. Хорошо слушать приятную музыку, звуки природы.