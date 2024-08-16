В Сергиевом Посаде готовят к открытию новое здание Физмат-лицея

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Строительство нового корпуса физико-математического лицея в Сергиевом Посаде завершено, в настоящее время на объекте ведётся пусконаладка инженерных сетей и оборудования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В новом корпусе смогут учиться 525 ребят с пятого по одиннадцатый классы. В здании находится 42 учебных кабинета, а также лаборатории для занятий химией, физикой и биологией, кабинеты для дистанционных уроков, актовый и спортивный залы, а также библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной», — говорится в сообщении.На территории рядом с новым корпусом обустроено футбольное поле, игровые площадки и учебно-опытная зона. Кроме того, есть места для парковки автомобилей.
Корпус заработает с начала учебного года.
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Лев Каштанов