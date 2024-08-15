Заложенный в 2013 году Кирилло-Мефодиевский храм в Балашихе будет достроен

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил ход работ на площадке возведения Кирилло-Мефодиевского храма в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Вместе с главой городского округа Сергеем Юровым и епископом Балашихинским и Орехово-Зуевским Владыкой Николаем Брынцалов оценил темпы работы в микрорайоне Железнодорожный. По словам спикера регионального парламента, это долгожданный объект для жителей – закладной камень на месте строительства храма заложен ещё в 2013 году.
Строители начинают работу не с нуля. За несколько лет, в том числе благодаря пожертвованиям прихожан, были возведены стены и перекрытия нижнего храма, железобетонная конструкция купольной части алтаря верхнего храма и колокольня.
Перед тем, как нынешний застройщик приступил к следующему этапу работ, провели обследование объекта на предмет несущей способности. Результаты экспертизы показали, что строительство можно продолжать.
Как рассказал в ходе встречи настоятель строящегося храма Алексий Рябиков, это будет классический пятикупольный собор. Храм сможет принимать до 500 человек. В нём также будет воскресная школа для детей и молодёжи.
Как подчеркнул Брынцалов, о завершении работ говорить пока рано, но храм обязательно станет украшением микрорайона Железнодорожный и всей Балашихи.
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«В строительстве храма были задержки. Однако сейчас работы возобновились. Все решения, которые были утверждены, будут реализованы. Есть инвестор, заложены средства. Новый храм позволит нашим верующим жителям приходить сюда, посещать службы и приобщать к этому детей», – подчеркнул спикер.
Строители начинают работу не с нуля. За несколько лет, в том числе благодаря пожертвованиям прихожан, были возведены стены и перекрытия нижнего храма, железобетонная конструкция купольной части алтаря верхнего храма и колокольня.
Перед тем, как нынешний застройщик приступил к следующему этапу работ, провели обследование объекта на предмет несущей способности. Результаты экспертизы показали, что строительство можно продолжать.
Как рассказал в ходе встречи настоятель строящегося храма Алексий Рябиков, это будет классический пятикупольный собор. Храм сможет принимать до 500 человек. В нём также будет воскресная школа для детей и молодёжи.
Как подчеркнул Брынцалов, о завершении работ говорить пока рано, но храм обязательно станет украшением микрорайона Железнодорожный и всей Балашихи.
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Лора Луганская