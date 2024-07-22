Назван срок сдачи детсада на 350 мест в ЖК «Новое Видное» в Ленинском округе

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, возводят на территории жилого комплекса «Новое Видное» в Ленинском городском округе, сдать соцобъект в эксплуатацию должны в июле 2025 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 24 процента, рабочие ведут устройство железобетонных конструкций надземной части здания», — отмечается в сообщении.Детский сад будет трёхэтажным, его общая площадь составит 4,4 тыс. квадратных метров, здесь будут оборудованы 14 групповых ячеек с игровой зоной, спальней, обеденной зоной, раздевалкой и санузлами. В детсаду будут также музыкальные и физкультурные залы, а также столярная мастерская.
На прилегающей территории установят 14 игровых площадок и две спортплощадки.
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Лев Каштанов