Назван срок сдачи детсада на 350 мест в ЖК «Новое Видное» в Ленинском округе

Грозы с дождями и порывами ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Московской области до конца дня, в связи со сложной погодной ситуацией водителей просят быть внимательнее за рулём и более тщательно выбирать места для парковки, такое предупреждение выпустило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.