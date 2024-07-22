У нового детсада в Лобне устанавливают игровые комплексы

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Возведение детского сада, рассчитанного на 330 воспитанников, завершается в микрорайоне Катюша в Лобне, строительная готовность объекта уже превысила 95 процентов, рабочие завершают отделку помещений и обустройство прилегающей к детсаду территории, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте ведётся пусконаладка инженерных сетей, электромонтажные работы, сборка и расстановка мебели, установка сантехнического оборудования. Рядом с детским садом рабочие устанавливают качели в виде дельфинов и лошадок, а также скамейки и песочницы», — говорится в сообщении.В работах задействованы 50 человек, используется три единицы техники. Сдать детский сад в эксплуатацию планируется в августе этого года.
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Лев Каштанов