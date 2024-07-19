Строительство детсада на 320 мест в Солнечногорске завершат до конца лета

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Детский сад, рассчитанный на 320 воспитанников, возводят в микрорайоне Рецкино-2 в Солнечногорске, строительная готовность объекта достигла уже 70%, завершить работы должны до начала учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании монтируют внутренние перегородки, шпатлюют стены, монтируют двери, укладывают плитку и штукатурят потолки. Кроме того, ведутся электромонтажные работы и обустройство системы вентиляции. Прилегающую территорию благоустраивают. На объекте заняты 197 человек», — говорится в сообщении.Работы ведутся в рамках подмосковной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Новый детский сад откроет двери для воспитанников уже 1 сентября.
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