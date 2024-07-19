Воробьёв: Образовательный комплекс «Полёт» в Красногорске сдадут досрочно

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
Воспитательно-образовательный комплекс «Полёт», включающий школу на 1500 учеников и детсад на 200 мест, возводят в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма. Объект будет сдан в эксплуатацию до конца лета — на год раньше, чем планировалось. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В Павшинской Пойме мы возводим один из самых крупных образовательных комплексов Подмосковья. Откроем его на год раньше, чем планировали: уже этой осенью «Полёт» примет ребятишек. Мы были на объекте полгода назад, сегодня комплекс готов на 90%», — сказал глава региона.Он добавил, что активно ведётся формирование педагогиеского состава образовательного комплекса: из 111 учителей набраны уже 96.
«Среди педагогов «Полёта» есть кандидаты наук, наставники стобалльников по математике, истории, русскому языку, мастера спорта и КМС, финалисты региональных этапов конкурса «Учитель года». Мы продолжаем набор специалистов», — отметил Андрей Воробьёв.Сейчас в здании общей площадью 26,5 тыс. квадратных метров ведётся пусконаладка инженерных систем, завершается отделка помещений, а на прилегающей территории обустраивают площадки для спорта и отдыха. Отмечается, что в рамках программы «Открытый стадион» пришкольной спортивной инфраструктурой в свободное от уроков время смогут пользоваться местные жители.
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Лев Каштанов