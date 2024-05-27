Новый автомобильно-пешеходный мост появится в Балашихе

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В ЖК «Пехра» возводят автомобильно-пешеходный мост. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В настоящий момент на объекте выполнено бетонирование, пролетное строение, армирование и гидроизоляция конструкций. Идет подготовка выравнивающего слоя и армирование проезжей части.
Кроме этого, новый мост разгрузит выезд из ЖК «Пехра» и жителям станет проще добираться в центр Балашихи и другие районы города.
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«Длина моста составит 38 метров, а ширина — 22,5 метров. Здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки, барьерные ограждения и системы освещения. По обеим сторонам объекта разместятся безопасные пешеходные тротуары. Ввод моста в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2024 года», — подчеркнули в пресс-службе.
Кроме этого, новый мост разгрузит выезд из ЖК «Пехра» и жителям станет проще добираться в центр Балашихи и другие районы города.
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Мира Полтева