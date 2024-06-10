В Истре капитально отремонтируют мост через реку Молодильню

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Мост через реку Молодильню у деревни Мансурово городского округа Истра капитально отремонтируют, работы начнутся этим летом, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мост, построенный в 1970 году и реконструированный в 1999, сейчас находится в предаварийном состоянии.
Он добавил, что к работам по капитальному ремонту моста планируется приступить в середине лета, а завершить ремонт — в феврале будущего года.
В рамках ремонта будет отремонтировано пролётное строение моста, усилены плиты и установлены новые ограждения.
Мост через Молодильню обеспечивает проезд к Новорижскому шоссе примерно для тысячи жителей. Сейчас движение организовано в объезд — через деревню Алексеевка.
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«Проведённое обследование выявило смещение балок пролётного строения, разрушение бетона, оголение арматуры, трещины на ригелях. По итогам проверки движение по мосту было перекрыто, чтобы не допустить обрушения конструкции», — рассказал глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что к работам по капитальному ремонту моста планируется приступить в середине лета, а завершить ремонт — в феврале будущего года.
В рамках ремонта будет отремонтировано пролётное строение моста, усилены плиты и установлены новые ограждения.
Мост через Молодильню обеспечивает проезд к Новорижскому шоссе примерно для тысячи жителей. Сейчас движение организовано в объезд — через деревню Алексеевка.
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Лев Каштанов