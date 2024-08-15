Назван срок завершения капремонта котельной №1 в Дубне

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
В Дубне ведётся модернизация котельной №1, расположенной на Промышленной улице, а также замена труб на нескольких участках теплосетей, работы планируется завершить до начала отопительного сезона. Ход ремонта на одном из участков теплотрассы проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы ведём модернизацию системы теплоснабжения. В этом году заменим 1,3 км теплотрассы – это самое уязвимое место в Дубне. Модернизируем также котельную №1, обеспечивающую теплоснабжением микрорайон Большая Волга, в котором проживает 21 тысяча человек», — сказал Андрей Воробьёв.Ремонт теплосетей проводится на трёх участках. Самый большой, протяжённостью 700 метров, проходит от улицы 9 Мая до Вокзальной, эта теплотрасса обеспечивает горячей водой 22 многоквартирных дома, школу, детскую поликлинику и колледж университета «Дубна». Из двух других участков один находится на улице Энтузиастов, второй проходит от улицы Вернова до Промышленной.
«Все идет в соответствии с графиком. (…) К началу отопительного сезона сети должны быть готовы, чтобы мы вовремя подали тепло», — отметил гендиректор компании «Энергия-Тензор» Александр Сирош.
В котельной №1 будет установлен новый паровой котёл. В настоящее время ведётся демонтаж старого оборудования и поставка нового, завершение работ намечено на 15 сентября.
Отмечается также, что будущем году в Дубне планируют модернизировать котельную №3, расположенную на Тверской улице, а также отремонтировать пять участков теплосетей общей протяжённостью 1,25 км.
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