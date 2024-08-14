Воробьёв: развязку между Володарским и Каширским шоссе достроят в этом году

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе завершат уже в этом году. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, приехавший в Ленинский городской округ проверить ход работ.
Сейчас дорожники строят два путепровода, которые войдут в состав развязки – через Каширку и трассу А-105. Также до конца года планируют закончить строительство разворотной эстакады между Каширским шоссе и А-105. Общая готовность объектов составляет 60%.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Как напомнил Воробьёв, чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе, два года назад начали его масштабную реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105, то есть подъезда к аэропорту Домодедово, до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Реконструировать Каширское шоссе начали в 2022 году. С учётом сложной транспортной ситуации в мае прошлого года, на три года раньше срока, открыли прямой 500-метровый бессветофорный съезд с Володарского шоссе на трассу А-105. Это позволило сократить время в пути до Москвы с часа до 20 минут, а также обеспечило транспортную доступность строящихся лилых комплексов, в том числе «Пригород Лесное», «Ново-Молоково» и «Пойма».
Сейчас в рамках I этапа. идёт строительство разворотной эстакады между Каширкой и А-105 Рабочие уже установили опоры и приступили к устройству земельного полотна. Также продолжается перекладка инженерных коммуникаций и строительство ливневой канализации.
В рамках II этапа дорожники возводят транспортную развязку между Володарским и Каширским шоссе. На путепроводе через Каширку уже завершён монтаж железобетонных балок пролетного строения, а на путепроводе через А-105 продолжается устройство опор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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«Прошу строителей выполнить все заявленные сроки, о которых мы договорились. Это сложный объект, здесь большое количество коммуникаций, которые нужно переносить. Надеюсь, что в декабре мы разошьем эти два ключевых узла, а затем приступим к реализации следующих этапов», – сказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Как напомнил Воробьёв, чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе, два года назад начали его масштабную реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105, то есть подъезда к аэропорту Домодедово, до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного.
«Участок длиной почти 5 км расширим до шести – восьми полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. По завершении всех работ время проезда не превысит 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и сёлах – Петровском, Апаринках, Мисайлове, Орлове, Острове и Молокове, а также в строящихся рядом микрорайонах», – отметил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Реконструировать Каширское шоссе начали в 2022 году. С учётом сложной транспортной ситуации в мае прошлого года, на три года раньше срока, открыли прямой 500-метровый бессветофорный съезд с Володарского шоссе на трассу А-105. Это позволило сократить время в пути до Москвы с часа до 20 минут, а также обеспечило транспортную доступность строящихся лилых комплексов, в том числе «Пригород Лесное», «Ново-Молоково» и «Пойма».
Сейчас в рамках I этапа. идёт строительство разворотной эстакады между Каширкой и А-105 Рабочие уже установили опоры и приступили к устройству земельного полотна. Также продолжается перекладка инженерных коммуникаций и строительство ливневой канализации.
В рамках II этапа дорожники возводят транспортную развязку между Володарским и Каширским шоссе. На путепроводе через Каширку уже завершён монтаж железобетонных балок пролетного строения, а на путепроводе через А-105 продолжается устройство опор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«На данный момент объём выполненных работ – порядка 60-70%. Планируем открыть движение в декабре. На объекте работают 286 человек с увеличением в пиковые дни при необходимости до 400 человек и 70-75 единиц техники», – рассказал директор по строительству в Московской области АО «СтройТрансГаз» Александр Сафонов.Всего в Подмосковье ведется строительство 53 дорожных объектов. В этом году планируют запустить движение по 35 из них. Среди самых важных – четыре путепровода МЦД в Аникеевке, Апрелевке, Опалихе и Быковн, М-5 «Урал», третий этап Северного обхода Лобни и Мытищинская хорда.
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Лора Луганская