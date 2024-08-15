В Дубне в этом году откроют новый веломаршрут, обновлённые улицу и сквер

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Дубне в этом году откроются два реконструированных общественных пространства и новый велосипедный маршрут.
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход благоустройства и встретился с местными жителями.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В рамках благоустройства Центральной улицы установят теневые навесы, скамейки, расширят тротуары, проложат велодорожку и проведут озеленение. Кроме того, установят освещение и камеры видеонаблюдения. Этап укладки плитки завершён уже на 60%. Устанавливаются опоры для света, ведётся планировка газонов.
Также в дубненском районе Большая Волга проводится благоустройство сквера им. Павла Журавлёва, названного в честь первого директора приборного завода «Тензор» и почётного гражданина города. Там отреставрируют фонтан, а перед памятником Журавлёву сделают небольшую площадь. Предусмотрена установка детской площадки, навесов с качелями, устройство велосипедной дорожки и спортивной зоны. Работы планируют завершить в ноябре.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ещё один объект, который откроется этой осенью, часть кольцевого веломаршрута «Дубненская кругосветка». Участок длиной более 13 км строят от вокзала «Большая Волга» до Ратминской стрелки. Суммарная протяжённость «Дубненской кругосветки» превысит 30 км. Она свяжет все парки и достопримечательности города в единое пространство. На новой трассе будут проводить соревнования по лыжным гонкам, спортивному ориентированию, триатлону и бег, а также пешие познавательные экскурсии. В дальнейшем маршрут соединят с национальной трассой «Вело-1» Москва – Санкт-Петербург.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году также уже приступили к обновлению пешеходной зоны у ДК «Октябрь». Эта территория победила во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Ее поддержали более 5 тыс. жителей.
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«Провести благоустройство улицы Центральной просили жители во время нашей поездки в Дубну в прошлом году. Здесь будет удобная пешеходная территория с местами для тихого отдыха. Планируем к октябрю завершить все работы. В Дубне мы уделяем большое внимание пространствам у воды – облагородили набережную Менделеева и прилегающий Центральный парк, сделали пляж в парке Семейного отдыха. На Комсомольской набережной построили скейт-парк. В 2026 году планируем открыть большой лесопарк площадью 65 га», – поделился планами губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В рамках благоустройства Центральной улицы установят теневые навесы, скамейки, расширят тротуары, проложат велодорожку и проведут озеленение. Кроме того, установят освещение и камеры видеонаблюдения. Этап укладки плитки завершён уже на 60%. Устанавливаются опоры для света, ведётся планировка газонов.
«Я коренная жительница Дубны, и изменения в нашем городе мне очень нравятся. Идёт благоустройство улицы Центральной, для детей тоже очень много делается. Например, у нас сделали скейт-парк, где теперь занимаются ребятишки. Скверы, парки – всё красиво. Ну и, конечно, мы все очень ждём велодорожку», – сказала Елена Снеговая.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Также в дубненском районе Большая Волга проводится благоустройство сквера им. Павла Журавлёва, названного в честь первого директора приборного завода «Тензор» и почётного гражданина города. Там отреставрируют фонтан, а перед памятником Журавлёву сделают небольшую площадь. Предусмотрена установка детской площадки, навесов с качелями, устройство велосипедной дорожки и спортивной зоны. Работы планируют завершить в ноябре.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ещё один объект, который откроется этой осенью, часть кольцевого веломаршрута «Дубненская кругосветка». Участок длиной более 13 км строят от вокзала «Большая Волга» до Ратминской стрелки. Суммарная протяжённость «Дубненской кругосветки» превысит 30 км. Она свяжет все парки и достопримечательности города в единое пространство. На новой трассе будут проводить соревнования по лыжным гонкам, спортивному ориентированию, триатлону и бег, а также пешие познавательные экскурсии. В дальнейшем маршрут соединят с национальной трассой «Вело-1» Москва – Санкт-Петербург.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году также уже приступили к обновлению пешеходной зоны у ДК «Октябрь». Эта территория победила во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Ее поддержали более 5 тыс. жителей.
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Лора Луганская