Назван срок завершения капремонта школы №10 в Королёве

Фото: Роман Савельев
Капитальный ремонт проводится в школе №10 в Королёве с начала текущего года, завершить работы планируют уже в июле, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«На объекте в ближайшее время завершают работы по обустройству инженерных сетей, после этого начнётся чистовая отделка», — отмечается в сообщении.Похолодание вмешалось в ход работ, рассказал начальник строительного участка Вадим Смилин.
«Из-за холодной погоды нам пришлось остановить отделочные работы. Сейчас сотрудники занимаются стяжками на кровле здания, работают над новым актовым и спортивным залами», — пояснил Смилин.Он добавил, что сейчас идёт подбор краски для школы, кроме того, в ближайшие дни в здании вставят новые окна. Сейчас на объекте продолжается утепление фасада, на первом этаже укладывают новые полы и строится блок для приготовления еды ученикам.
Кроме того, в рамках капремонта перед школой поменяют асфальт и обустроят локацию для торжественных мероприятий.
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