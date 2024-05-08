В Подмосковье провели около 600 ремонтных работ систем пожаротушения МКД

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
С начала года УК Подмосковья отработали около 600 заявок на ремонт систем пожаротушения и дымоудаления в МКД. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Устранением неполадков в работе системы пожаротушения и дымоудаления занимаются управляющие компании. Работоспособность данных систем напрямую влияет на безопасность жильцов и сохранность имущества.
Чтобы решить неисправность системы житель оставляет заявку через портал ЕДС МО.
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«С начала года управляющие компании Подмосковья отработали 516 заявок на ремонт систем пожаротушения и 81 заявку на ремонт систем дымоудаления. Так, в Реутове ремонт противопожарных систем прошел в доме № 2 на улице Победы, домах № 52 и № 53 на улице Октября, домах № 67 и № 78 на Юбилейном проспекте, а также по другим адресам», — подчеркнули в пресс-службе.
Чтобы решить неисправность системы житель оставляет заявку через портал ЕДС МО.
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Мира Полтева