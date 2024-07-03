Назван срок завершения строительства детской поликлиники в Чехове

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Детскую поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, возводят на пересечении улиц Дружбы и Мира в Чехове, завершить строительство планируют в конце 2025 года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы на уровне первого этажа и прокладка теплотрассы. В работах задействованы 43 человека, используется три единицы техники. Строительство идёт в графике», — отмечается в сообщении.Поликлиника будет четырёхэтажной. Проектом предусмотрено размещение в здании педиатрического отделения и отделения неотложной помощи, кабинетов врачей узких специальностей, а также отделений функциональной диагностики и реабилитации, вакцинации, стоматологического и инфекционного отделений и комнаты здорового ребёнка. Кроме того, в поликлинике будут кабинеты ЭКГ и УЗИ.
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Лев Каштанов