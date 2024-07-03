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В Подмосковье к 1 сентября откроют 13 инвестиционных школ

03 июля 2024, 09:04
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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13 новых школ, возведённых застройщиками за счёт внебюджетного финансирования в рамках договора о комплексном развитии территории, планируют открыть на территории Московской области к началу учебного года, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищной политики.


«Строительство социальных объектов вместе с жилыми кварталами дает людям возможность приобретать жилье со всей инфраструктурой. необходимой для комфортной жизни», — отметили в министерстве.
Там также рассказали о некоторых школах, которые строят за счёт инвесторов и планируют открыть в текущем году. В частности, школу, рассчитанную на 1735 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Новое Медведково» в городском округе Мытищи. Застройщик — группа компаний «Инград». А в одинцовском ЖК «Заречье парк» застройщик ГК «Самолёт» готовит к сдаче в эксплуатацию школу на 600 мест.

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#школы
#строительство
#минжилполитики мо
#московская область
#подмосковье
В Шатуре провели встречу молодёжи с участником СВО
03 июля 2024, 09:41

Фото: пресс-служба г.о. Шатура

Встречу с участником специальной военной операции Максимом организовали для шатурских подростков в городском Комплексном молодёжном центре, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребят интересовало всё — от обустройства быта солдат на передовой до планов на будущее», — говорится в сообщении.
Максим, который заключил контракт больше года назад, а сейчас приехал в отпуск, рассказал, что ему приятно видеть тех, кто плетёт маскировочные сети и собирает гуманитарные грузы.

«С каждым гуманитарным конвоем нам приходят письма и рисунки от ребят. Бойцы их читают. Приятно получать весточку из родных краев», — добавил участник СВО.
Он также рассказал, что бойцы устают от полевой кухни, поэтому из отпуска каждый старается привести домашние пироги и соленья.

До службы Максим работал электриком, в дальнейшем он намерен остаться в армии.

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#шатура
#сво
#молодёжь
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В ГД внесли законопроект, ограничивающий круг лиц соотечественников
03 июля 2024, 09:23

Фото: istockphoto / FedotovAnatoly

В Госдуму внесён законопроект, ограничивающий круг лиц, признаваемых соотечественниками, сообщили в издании «Коммерсант»
Авторы законопроекта объяснили, что в рамках программы переселения соотечественников в Россию в основном переезжают граждане Таджикистана, Казахстана и Армении. Однако эти люди, как правило, не являются представителями народов, которые исторически проживают на территории Российской Федерации.

«В связи с этим предлагается уточнить, что соотечественниками считаются не все бывшие граждане СССР, проживающие в странах, которые входили в состав Советского Союза, а только те лица и их потомки, которые относятся к народам, исторически проживающим на территории России», — говорится в сообщении.

Также в этой категории будут находится выходцы из РСФСР и РФ.

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#люди
#рф
#госдума
#законопроект
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Девушка уличила жениха в измене с ее матерью и узнала об их общем ребенке
03 июля 2024, 08:51

Фото: iStock/Prostock-Studio

Девушка уличила жениха в измене с ее матерью и узнала, что у них есть общий ребенок. Свою историю она написала на форуме Reddit.
Мать 24-летней девушки рано овдовела, поэтому регулярно ходила на свидания. Спустя некоторое время она неожиданно забеременела после очередного романа и родила. Девушка поддержала мать и стала заботиться о новорожденном брате.

Со своим 25-летним женихом героиня была вместе с 17 лет. Ее всегда радовало, что избранник хорошо ладил с ее братом. Однажды она взяла планшет своего молодого человека и обнаружила переписку с ее матерью. В тот момент она осознала, что ее младший брат является ребенком ее парня и матери.

По словам молодого человека, все началось, когда девушка была в поездке с подругами. Тогда он пришел в гости к ее матери на ужин. Мужчина рассказал, что та встреча закончилась сексом. Они чувствовали вину, но позже между ними еще несколько раз был интим.

Когда они узнали о беременности, решили скрыть все от девушки, чтобы не потерять ее. Девушка отметила, что она разорвала помолвку и прекратила общение с матерью.

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#любовь
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Минпросвещения убрало из перечня учебников книги экономиста-иноагента Липсица*
03 июля 2024, 07:58

Фото: iStock/morgan23

В России из федерального списка учебников убрали книги доктора экономических наук Игоря Липсица*. Об этом говорится в приказе Минпросвещения, который опубликован на сайте ведомства.
В основном речь идет об учебниках по финансовой грамотности для школьников 5-7 и 8-9 классов, которые были написаны в соавторстве с другими специалистами. Также из перечня убрали учебники «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» и «Экономика: основы экономической политики».

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подтвердила, что исключение учебников Липсица* связано с его статусом иноагента. Примечательно, что по действующему законодательству, иностранные агенты не могут осуществлять преподавательскую деятельность.

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*Признан в РФ иностранным агентом
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#история
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Рождество Иоанна Предтечи 2024: когда и как отмечают праздник и что нужно делать
03 июля 2024, 04:00

Фото: istockphoto/vesilvio

Православные верующие в воскресенье, 7 июля, будут отмечать большой праздник — Рождество Крестителя Господня Иоанна или, как его еще называют в народе, Рождество Иоанна Предтечи.
Об истории христианского праздника, о его значении и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Кто такой Иоанн Предтеча

Фото: istockphoto/ajfigel
Святой Иоанн Предтеча — это самый почитаемый Святой после Божией Матери. Согласно Библии – ближайший соратник Иисуса, который предсказал пришествие Христа, а также крестил его в водах реки Иордан. Жил в пустыне отшельником, проповедуя и совершая священные омовения, чтобы очистить от греха иудеев. Именно эти обряды и стали впоследствии называться Таинством Крещения.

Был арестован тетрархом Галилеи Иродом Антипой, а после по желанию царицы Иродиады обезглавлен. Проводником ее воли стала дочь Саломея.

Столь высокое положение Иоанна Крестителя основывается во многом на том уважении, которое ему высказывал сам Христос, называя своим предтечей. Иисус говорил, что до Крестителя не было более великого духом: «Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя».

Об особом почитании Святого говорит и то, что его день памяти отмечается 6 раз в году. 6 октября празднуется зачатие, 7 июля – рождество, 11 сентября – усекновение главы, 20 января – Собор Иоанна Крестителя, который связывается с праздником Крещения, 9 марта – первое и второе обретение его главы, 7 июня – третье обретение главы, 25 октября – праздник перенесения его правой руки с Мальты в Гатчину.

Крещение Иисуса Христа

Фото: istockphoto/sedmak
Как сказано в Библии, 30-летний Иисус для крещения пришел к Иоанну, который ждал у реки Иордан. Предтеча, много проповедовавший о скором пришествии Мессии, удивился и спросил его: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Христос ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду», и Иоанн крестил его. В этот момент, согласно писанию, разверзлось небо и снизошел Святой Дух, а с небес раздался голос: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!»

Таким образом, во многом благодаря Иоанну, множество людей стали свидетелями мессианской роли Христа. Это событие часто рассматривается как отправная точка и начало общественного служения Иисуса.

Саломея и Иоанн Креститель

Фото: istockphoto/Christine_Kohler
После того, как Иоанн крестил Иисуса, он продолжил свое служение и обличение пороков, призывая людей к покаянию и спасению через веру в истинного мессию – Христа.

Вскоре под обличение Предтечи попал царь Ирод Антипа, который отобрал у живого брата жену Иродиаду и женился на ней. Тем самым правитель нарушил седьмую заповедь о запрете прелюбодеяния. Иоанн лично указал Ироду на его грех, за что был отправлен в темницу. Царь, зная об известности проповедника, не решился его казнить.

На день рождения Ирода Антипы дочь его новой жены Иродиады исполнила для него танец. В награду он пообещал ей выполнить любое желание, чем и воспользовалась ее мать. Оскорбленная обличением Иоанна, Иродиада убедила дочь попросить в награду отрубленную голову Предтечи на блюде.

Ирод был опечален такой просьбой, но не смог отказать, так как обещание он дал на глазах своих вельмож. В тюрьму отправили палача, который и обезглавил Иоанна Крестителя. Отрубленную голову принесли на блюде и подали дочери Иродиады.

После ученики Иоанна погребли тело своего наставника. Таким образом, как гласит Евангелие, пророк Иоанн умер ради истины, а беззаконник Ирод убил его ради лжи. Это событие в дальнейшем стало причиной для христианского праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи.

История и суть праздника Рождества Иоанна Крестителя

Фото: istockphoto/Iuliia Zavalishina
Рождество Иоанна Предтечи празднуется в честь рождения ребенка у праведной и престарелой пары — Захарии и Елисаветы. Они прожили достойную жизнь, но не могли заиметь детей, за что их поносили окружающие, ведь бездетность в то время считалась большим несчастьем и даже позором.

Однажды в храме Захария увидел ангела, который предсказал ему рождение сына, имя ребенка и значимость его миссии для людей – «представить Господу народ приготовленный». Старик сначала усомнился в услышанном, однако Архангел Гавриил в доказательство лишил его речи.

Вскоре Елисавета забеременела и родила сына. Дар речи вернулся к Захарии лишь на восьмой день после этого события, когда он дал своему сыну имя.

Стоит упомянуть и дату Рождества Иоанна Крестителя. Изначально ее вычислили, опираясь на Евангелие. В Священном Писании указано, что разница возраста Иисуса Христа и Иоанна составляла 6 месяцев. Получившаяся дата оказалась близка к летнему солнцестоянию, а Рождество Христово – к зимнему. Потому ранние христиане провели аналогию со словами Иоанна «Ему должно расти, а мне умаляться» и стали отмерять этими событиями уменьшение и увеличение светового дня.

Однако важно отметить, так как православная церковь живет по юлианскому календарю, Рождество Иоанна Предтечи приходится на 7 июля и не привязывается к солнцестоянию. Строгой зависимости с этим астрономическим событием нет и у приверженцев григорианского календаря, они отмечают Иванов день 24 июня.

Рождество Иоанна Предтечи выходной день практически во всех католических странах. Православные также считают рождение Крестителя великим праздником, но в отличие от католиков, этот день не является нерабочим.

Как православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи

Фото: istockphoto/jk_light
Традиция праздновать Рождество Иоанна Крестителя начала формироваться еще в III веке. Общецерковную значимость она стала обретать лишь после – в виде икон, молитв, гимнов и храмов в честь Иоанна Предтечи.

Традиции

Накануне праздника во всех храмах пройдет всенощное бдение. Православные не спят всю ночь и молятся святому. В сам день Рождества Иоанна Предтечи состоится Божественная литургия.

Что нужно делать

Верующим в этот день рекомендуют читать молитвы Иоанну. Так как Креститель проповедовал покаяние за грехи, во время обращения к нему просят о вразумлении грешников и помощи для заключенных, приобщении к вере некрещеных и сектантов. Также Предтечу испокон веков почитали крестьяне, в связи с чем святого просят о помощи в сельском хозяйстве и о богатом урожае.

Что запрещено

В день Рождества Иоанна Крестителя запрещены заупокойный и поминальные молитвы, шумные застолья, тяжелый труд и ссоры. Так как праздник выпадает на Петровский пост, не разрешается есть мясо, молочные продукты и яйца. Однако можно употреблять рыбу и выпить немного красного вина.

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#история
#церковь
#праздник
#крещение
#рождество
#пост
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Депутат Останина предложила сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей
03 июля 2024, 03:51

Фото: istockphoto/AnnaZhuk

Глава комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина выступила с предложением сделать День семьи, любви и верности в России выходным днем. Она направила обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, пишет РИА Новости.
В запросе говорится, что в комитет ГД поступают обращения, в которых российские семьи предлагают сделать праздник выходным днем для многодетных родителей. Помимо этого, указанное предложение не снизит производительность труда, потому что большинство мам не работают, а посвящают себя воспитанию детей.

Ранее сообщалось, что в Московской области появилась новая праздничная дата – День работника благоустройства Подмосковья. Его будут отмечать в третье воскресенье сентября. Закон об установлении праздника приняла Мособлдума. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мособлдума
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#радио
#закон
#семьи
#обращения
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ФАС приостановила закупки дженерика против ВИЧ после жалобы британского холдинга
03 июля 2024, 01:01

Фото: istockphoto/Gam1983

Федеральная антимонопольная служба РФ приостановила закупки дженерика против ВИЧ долутегравир. Исполнение сделки ФАС поставила на паузу после жалобы от оригинального производителя препарата – британского холдинга GSK, сообщает «Коммерсантъ». В случае, если договор о поставках подпишут, то дистрибутору придется возместить Минздраву издержки, связанные с нарушением интеллектуальных прав, отметили в издании.
Как сообщается, недовольство GSK обусловлено итогами аукциона, где победителем стала другая компания – БСС. Британский холдинг указал в своей жалобе, что БСС не обратилась в ее дочернюю организацию с предложением закупать оригинал лекарства по госконтракту. Вместо этого БСС предпочла поставлять лекарство-копию оригинального препарата.

При этом, по информации «Ъ», доля долутегравира в бюджетных закупках среди антиретровирусных средств в 2023 году достигла 33% или 10,34 миллиардов рублей. Сегодня, 3 июля, должны объявить новый аукцион на закупки препарата со стартовой ценой в 1,38 млрд рублей.

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#лекарства
#лекарство
#аукцион
#фас
#минздрав рф
#вич
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Кабмин одобрил передачу данных военнообязанных работников через цифровой реестр
03 июля 2024, 00:33

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Правительство РФ поддержало законопроект о праве работодателей передавать военкоматам данные о военнообязанных сотрудниках, в том числе через цифровой реестр воинского учета. Об этом со ссылкой на текст проекта отзыва кабмина сообщает ТАСС. Документ внес на рассмотрение в июне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Согласно закону, работодатели должны сообщать в военкомат об изменениях данных военнообязанных сотрудников в течение 5 дней. На данный момент для этих целей используют портал госуслуг. Законопроект расширяет возможности, позволяя отправлять сведения в военкомат через цифровой реестр воинского учета.

Вместе с тем при помощи этого же реестра руководители организаций смогут оповещать военкомат об уклонистах. Сейчас для этого также используются только Госуслуги.

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#госуслуги
#законопроект
#военкомат
#работа
#призыв
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В работе Telegram произошли сбои
03 июля 2024, 00:17

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

В работе Telegram произошли сбои. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.рф».
Сообщения о сбоях поступили от 176 пользователей. Самые большие проблемы с приложением возникли у жителей Москвы — 33%, свердловчане — 17%, в Санкт-Петербурге — 10%, Московской области — 7% и Нижегородской области — 5%. По данным сайта Downdetector, сообщения о сбоях поступали из Соединенных Штатов Америки.

Ранее, 6 июня, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о появлении в соцсети внутренней валюты под названием Telegram Stars. Она предназначается для оплаты покупок в ботах и мини-приложениях. Уведомления о нововведении были разосланы ряду разработчиков, одним из первых об этом сообщил канал «Телеграм Маркетинг».

В Черногории произошел массовый сбой в работе интернета. Инцидент появился из-за пожара на ЛЭП. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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