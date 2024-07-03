В Подмосковье к 1 сентября откроют 13 инвестиционных школ

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
13 новых школ, возведённых застройщиками за счёт внебюджетного финансирования в рамках договора о комплексном развитии территории, планируют открыть на территории Московской области к началу учебного года, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищной политики.
«Строительство социальных объектов вместе с жилыми кварталами дает людям возможность приобретать жилье со всей инфраструктурой. необходимой для комфортной жизни», — отметили в министерстве.Там также рассказали о некоторых школах, которые строят за счёт инвесторов и планируют открыть в текущем году. В частности, школу, рассчитанную на 1735 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Новое Медведково» в городском округе Мытищи. Застройщик — группа компаний «Инград». А в одинцовском ЖК «Заречье парк» застройщик ГК «Самолёт» готовит к сдаче в эксплуатацию школу на 600 мест.
Читайте также:
В Луховицах построят модульную котельную
Строительство образовательного комплекса в Красногорске близится к завершению
В подмосковном ЖК «Новое Видное» построят паркинг на 309 машин
Лев Каштанов