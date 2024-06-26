Новая детско-взрослая поликлиника появится в ЖК «Новая Рига»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В ЖК «Новая Рига» началось строительство детско-взрослой поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В городе Красногорск началось возведение новой поликлиники для детей и взрослых. Она будет расположена в жилом комплексе «Новая Рига» и рассчитана на 150 посещений в день.
В детском отделении будут расположены: комната матери и ребёнка, кабинет здорового ребёнка, прививочный кабинет, а также фильтр-бокс для приёма пациентов с респираторными заболеваниями. Во взрослом отделении жители смогут получить консультации различных врачей, включая невролога, оториноларинголога, терапевта и кардиолога/гастроэнтеролога.
Завершить строительство планируют в 2025 году.
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«Двухэтажное здание поликлиники будет выполнено в Г-образной форме. Фасады будут облицованы алюминиевыми композитными и серыми линеарными панелями. Входная группа будет выполнена в оранжевом цвете для взрослого отделения и в синем — для детского. Прилегающая территория будет благоустроена: здесь появятся парковочные места, зоны ожидания для посетителей, а также проведут озеленение», — поделились в пресс-службе.
В детском отделении будут расположены: комната матери и ребёнка, кабинет здорового ребёнка, прививочный кабинет, а также фильтр-бокс для приёма пациентов с респираторными заболеваниями. Во взрослом отделении жители смогут получить консультации различных врачей, включая невролога, оториноларинголога, терапевта и кардиолога/гастроэнтеролога.
Завершить строительство планируют в 2025 году.
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Мира Полтева