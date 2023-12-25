Строящемуся в Красногорске детскому клиническому центру присвоили имя Рошаля

Фото: пресс-служб Минтерполитики МО
Детский клинический центр, который сейчас строится в Красногорске, будет носить имя президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, почётного гражданина Подмосковья Леонида Рошаля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Министерство подготовило соответствующее постановление, подписанное губернатором Андреем Воробьёвым.
Камень в основание больницы в 2021 году заложили губернатор Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова и сам Леонид Рошаль.
Больница станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье. Планируется, что строительство медучреждения завершится весной 2024 года. Ежегодно по ОМС там смогут получать помощь более 15 тыс детей из Московской области и других регионов. Приём в госпитале будут вести специалисты по 28 профилям.
В больнице создадут свыше 400 коек. В здании будут расположены консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений и 13 операционных. Предусмотрена вертолетная площадка для экстренных случаев.
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Камень в основание больницы в 2021 году заложили губернатор Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова и сам Леонид Рошаль.
В больнице создадут свыше 400 коек. В здании будут расположены консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений и 13 операционных. Предусмотрена вертолетная площадка для экстренных случаев.
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Лора Луганская