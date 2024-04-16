В новый детский клинический центр в Красногорске начали поставлять медоборудование

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В строящуюся областную детскую больницу им. Л.М. Рошаля в Красногорске начали поставлять медицинское оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«Строительство Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске завершается. В новый больничный комплекс началась поставка медицинской техники и оборудования. Параллельно ведётся благоустройство прилегающей территории. Проводятся отделочные работы, в том числе чистовая отделка помещений, устройство внутренних инженерных сетей и электромонтажные работы», – уточнили в министерстве.Камень в основание больницы в 2021 году заложили губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Как заявлял Воробьёв, лечебное учреждение планируют открыть предстоящим летом.
Мощность больницы должна составить 420 коек. На территории будет расположен консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену. Ежегодно бесплатную помощь в центре смогут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов России. Ещё 150 тыс. несовершеннолетних будут иметь возможность проходить там обследование и консультации врачей.
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Лора Луганская