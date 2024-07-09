Назван срок завершения строительства моста через реку Пехорку в Балашихе

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Автомобильно-пешеходный мост через реку Пехорку возводят на территории жилого комплекса «Пехра» между улицами Звёздная и Трубецкая в Балашихе, завершить строительство и открыть движение по новому мосту планируется в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время завершено устройство пролётного строения и переходных плит моста, армирование и бетонирование, идёт подготовка к гидроизоляции мостового полотна и обустройство опоры для организации примыкания к дорожной сети», — говорится в сообщении.Согласно проекту, длина четырёхполосного моста составит 38 метров, ширина 22 с половиной метра. По обеим сторонам моста будут обустроены тротуары. На мосту будут ограждения, уличное освещение, там установят дорожные знаки и нанесут разметку.
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