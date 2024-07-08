В Подмосковье отремонтировали дорожные знаки на восьми улицах

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Ремонт повреждённых и выцветших, а также восстановление отсутствующих дорожных знаков провели сотрудники Мосавтодора на восьми улицах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Работы по ремонту и восстановлению знаков были проведены, в частности, на Привокзальной улице в Серебряных Прудах, на улице Киово в Лобне, на Советской улице в Электрогорске, на Театральной улице в Серпухове и на улице Мира в Мытищах», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки починили на дорогах в деревне Вялки Раменского округа и в Деревне Денисиха Рузского городского округа, а также га 4-м километре Каширского шоссе в деревне Дорожники городского округа Ступино.
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Лев Каштанов