В Подмосковье за неделю ликвидировали более 8 тыс. ям на дорогах

В деловой сфере хорошо будут проходить переговоры. Важно быть убедительными и уметь аргументировать свою точку зрения. Поможет интуиция и внутреннее чутьё. Благоприятно быть дружественными и в то же время соблюдать дистанцию. В любви необходимы красивые поступки, доказательства и подтверждения чувств. Это нужно для уверенности в прочности отношений. Для поддержания здоровья благоприятно временное уединение.