В Подмосковье за неделю ликвидировали более 8 тыс. ям на дорогах

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Более 8 тысяч ям ликвидировали на дорогах Московской области за минувшую неделю, в частности, на региональной дорожной сети было убрано около 5,4 тыс. дефектов покрытия, на муниципальных дорогах — свыше 3,3 тыс., сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На муниципальных дорогах больше всего ям — 375 — убрали в Ленинском округе, кроме того, 356 ям было ликвидировано в округе Балашиха, 348 ям — в Химках и 234 ямы — в Богородском округе», — уточняется в сообщении.На региональных дорогах больше тысячи ям было ликвидировано на территории Серебряных Прудов, Каширы, Коломны, Зарайска и Луховиц.
В министерстве отметили, что осмотр состояния дорожной сети в Московской области проводится регулярно. При выявлении дефектов покрытия проводится ямочный ремонт.
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