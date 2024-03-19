Назван срок завершения строительства ж/д путей в Дмитрове для грузов с востока и запада

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Строительство железнодорожных путей, соединяющих терминалы стратегического логистического центра «Белый Раст» для грузов из Китая и Калининграда, ведётся в дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области. Работы должны быть завершены до середины лета текущего года.
«Главными направлениями, с которыми будет работать терминально-логистический центр «Белый Раст», являются погранпереходы Калининград, Наушки и Забайкальск, а также порты Балтии и Дальнего Востока. Кроме того, именно через этот терминал будет проходить около 15% от всех грузов, поступающих из Китая», — говорится в сообщении.Отмечается, что терминал будет обслуживать и внутреннее сообщение в направлении Сибири — Новосибирска и Екатеринбурга. Завершить строительство планируется во втором квартале 2024 года.
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