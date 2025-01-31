Королёвскую больницу ждёт продолжение комплексной модернизации

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Комплексная модернизация Королёвской больницы будет продолжена, а в городе будет построен новый стационар. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, об этом заявил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин во время посещения лечебного учреждения.
Вместе с главой наукограда Игорем Трифоновым и главврачом больницы Эдуардом Шпилянским он осмотрел операционное отделение, включающее ангиографическую и интегрированную операционные, отделения реанимации, хирургии и клинико-диагностическую лабораторию.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Встреча завершилась обходом поликлиники филиала «Юбилейный», комплексный ремонт которой завершился в декабре 2023 года. О работе подразделения и новом оборудовании рассказала заведующий филиалом Анна Чуканина.
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
«В ходе сегодняшнего визита мы обсудили с главным врачом важные вопросы, которые касаются дальнейшей комплексной модернизации Королёвской больницы. Сегодня есть потребность в дальнейшем развитии лабораторной службы учреждения. Внутренние резервы для этого у больницы имеются. Кроме того, городу необходим новый стационар. В ближайшей перспективе мы проработаем эти вопросы», – сказал Забелин.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Встреча завершилась обходом поликлиники филиала «Юбилейный», комплексный ремонт которой завершился в декабре 2023 года. О работе подразделения и новом оборудовании рассказала заведующий филиалом Анна Чуканина.
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Лора Луганская