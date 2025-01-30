В 26 домах Пушкинского округа обновят системы газоснабжения

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Капитальный ремонт систем газоснабжения проведут в 26 многоквартирных домах Пушкинского городского округа в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В рамках капремонта газоснабжения в каждой из квартир в обязательном порядке будет установлена систем автоматического контроля загазованности. Умные датчики с клапанами позволяют круглосуточно контролировать содержание аза в атмосфере помещений. Кроме того, для повышения безопасности устанавливаются газовые краны с тремя степенями защиты — от случайного открытия, утечки и от взрыва газа», — говорится в сообщении.Всего в Московской области в наступившем году планируется обновить системы газоснабжения в 689 многоквартирных домах. Перечень адресов размещён на интерактивной карте подмосковного Фонда капитального ремонта.
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Лев Каштанов