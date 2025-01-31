В Ленинском округе открылась детско-взрослая поликлиника на 1000 посещений в смену

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В жилом комплексе «Пригород Лесное», расположенном в Ленинском городском округе, открылась новая детская и взрослая поликлиника, рассчитанная на 1000 посещений в смену, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Теперь в комфортных условиях медицинская помощь станет доступнее почти для 50 тыс. жителей – это как взрослые, так и и дети. Сформировали команду медицинских специалистов, оснастили поликлинику новейшим медицинским оборудованием. Разделили на отдельные блоки взрослое и детское отделения», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В поликлинике принимают педиатры, терапевты и специалисты узкого профиля: неврологи, хирурги, урологи, офтальмологи, оториноларингологи и другие. Для пациентов с симптомами ОРВИ предусмотрены специальные фильтр-боксы.
В поликлинике имеется современный блок лучевой диагностики, оснащённый рентген-аппаратом, флюорографом, маммографом и стоматологическим рентгеном.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Кроме того, здесь есть блоки функциональной диагностики, физиотерапии и дневной стационар. В детской части здания расположены массажный кабинет, кабинет лечебной физкультуры с душевыми и раздевалками, игровая зона для детей и колясочная для мам с грудными малышами.
Поликлиника находится по адресу: Московская обл., д. Мисайлово, Пригород Лесное,ул.Современников д.1.
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