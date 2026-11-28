28 ноября 2026, 15:11

Сомнологи сообщили о росте жалоб на пробуждения в 3–4 утра из-за думскроллинга

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Россияне массово жалуются на «тревожный сон» и просыпаются в 3-4 утра из-за стресса и думскроллинга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.