Россияне массово жалуются на «тревожный сон» из-за стресса и думскроллинга
Россияне массово жалуются на «тревожный сон» и просыпаются в 3-4 утра из-за стресса и думскроллинга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По сведениям сомнологов, за последнюю неделю таких обращений от клиентов стало значительно больше. За несколько лет число пациентов с хронической бессонницей выросло вдвое.
Многие из них просыпаются примерно в одни и те же часы, хотя раньше такой проблемы у них не было. Одним снятся странные и пугающие сны, другие тревожно ворочаются и надеются поскорее уснуть.
По словам медиков, постоянный поток новостей и стресс мешают расслабиться даже после того, как человек отложил телефон. Тем, кто страдает из-за «тревожного сна», рекомендуют меньше времени проводить в соцсетях и больше двигаться. А если за полчаса уснуть не удалось — встать, пройтись и заняться чем-то спокойным.
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