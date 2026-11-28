«Проблема контроля эмоций»: Врач объяснил, как реагировать на грубость подростка
Психолог Ахмадуллин объяснил, как родителям реагировать на грубость подростка
Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин объяснил, как родителям реагировать на грубость подростков. По его словам, резкие слова не всегда означают неуважение. Часто за грубостью стоят усталость, обида, тревога или сложности со сверстниками.
В беседе с RT психолог отметил, что родителям не стоит отвечать грубостью или молчать.
«Вместо этого стоит спокойно обозначить границу через «я-сообщение»: «Мне неприятно, когда со мной так разговаривают. Я готов тебя выслушать, когда ты сможешь сказать это спокойно». После этого стоит прервать разговор и вернуться к нему позже. Без угроз, длинных нравоучений и требований немедленно извиниться», — посоветовал он.Ахмадуллин добавил, что когда оба успокоятся, можно обсудить, что произошло. Иногда за грубостью скрывается ссора с другом, плохая оценка или страх рассказать о неудаче. При этом правило остаётся неизменным: злиться можно, оскорблять других нельзя.
Специалист подчеркнул, что родителям стоит обратить внимание на собственный пример. Дети учатся общаться, наблюдая за близкими. Умение вести диалог и слушать собеседника важно и для учёбы.