28 ноября 2026, 13:14

Психолог Ахмадуллин объяснил, как родителям реагировать на грубость подростка

Фото: Istock/Dima Berlin

Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин объяснил, как родителям реагировать на грубость подростков. По его словам, резкие слова не всегда означают неуважение. Часто за грубостью стоят усталость, обида, тревога или сложности со сверстниками.





В беседе с RT психолог отметил, что родителям не стоит отвечать грубостью или молчать.

«Вместо этого стоит спокойно обозначить границу через «я-сообщение»: «Мне неприятно, когда со мной так разговаривают. Я готов тебя выслушать, когда ты сможешь сказать это спокойно». После этого стоит прервать разговор и вернуться к нему позже. Без угроз, длинных нравоучений и требований немедленно извиниться», — посоветовал он.