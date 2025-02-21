Назван топ регионов Сибири по расселению аварийного жилья

Фото: iStock/simpson33
Кузбасс возглавил топ регионов Сибири по расселению аварийного жилья. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на замгубернатора Кузбасса Глеба Орлова.
По его словам, Кемеровская область заняла первое место, расселив 664,3 тысяч квадратных метров.
Читайте также:
В Шатуре снесли аварийный 98-летний многоквартирный дом
В трех новостройках одинцовского ЖК «Одинград» завершилась выдача ключей
В Яхроме завершают строительство домов для переселенцев из аварийного жилья
«Иркутская область – 580,8 тыс. кв. м, Красноярский край – 360,9 тыс. кв. м, Новосибирская область – 188,6 тыс. кв. м, Алтайский край – 149,6 тыс. кв. м», — поделился руководитель.Орлов подчеркнул, что всего с 2019 года в Сибири расселили 2,2 млн квадратных метров аварийного жилья.
Читайте также:
В Шатуре снесли аварийный 98-летний многоквартирный дом
В трех новостройках одинцовского ЖК «Одинград» завершилась выдача ключей
В Яхроме завершают строительство домов для переселенцев из аварийного жилья
Данил Пономарев