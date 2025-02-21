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Назван топ регионов Сибири по расселению аварийного жилья

«Сiбдепо»: Кузбасс возглавил топ регионов Сибири по расселению аварийного жилья
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Кузбасс возглавил топ регионов Сибири по расселению аварийного жилья. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на замгубернатора Кузбасса Глеба Орлова.
По его словам, Кемеровская область заняла первое место, расселив 664,3 тысяч квадратных метров.
«Иркутская область – 580,8 тыс. кв. м, Красноярский край – 360,9 тыс. кв. м, Новосибирская область – 188,6 тыс. кв. м, Алтайский край – 149,6 тыс. кв. м», — поделился руководитель.
Орлов подчеркнул, что всего с 2019 года в Сибири расселили 2,2 млн квадратных метров аварийного жилья.

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#строительство
#иркутская область
#жк
#красноярский край
#аварийное жильё
В Соцфонде объяснили, как купить жилье на материнский капитал
СФР РТ: заключение на покупку жилья за маткапитал можно получить в администрации
22 февраля 2025, 00:16

Фото: iStock/simpson33

Заключение о пригодности жилья для его покупки на средства материнского капитала можно получить в районной администрации после того, как комиссия проведет оценку. Об этом сообщили в отделении Соцфонда по Республике Татарстан, передает «Татар-информ».
После получения заключения владельцу сертификата нужно обратиться в СФР и подать заявление о покупке жилья за счет маткапитала. Такая процедура, отметили в ведомстве, поможет избежать случаев, когда материнский капитал тратится на некачественное или непригодное для жизни жилье.
«С начала запуска программы выдано около 429 тыс. сертификатов, из них более 11,7 тыс. – в проактивном режиме. Более 402,5 тыс. тысяч семей уже распорядились этими средствами. Улучшение жилищных условий стало самым популярным направлением, этим правом воспользовались более 321 тыс. семей», — поделились цифрами в пресс-службе СФР по РТ.
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#заявление
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#социальные выплаты
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В Татарстане растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19
22 февраля 2025, 00:13

Фото: istockphoto/Choreograph

В Татарстане растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом сообщила замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина, передает «Татар-информ».
По ее информации, за минувшую неделю в регионе зафиксировали 15 827 случаев заражения респираторными инфекциями. Однако она подчеркнула, что такая динамика вполне свойственна сезону и погоде, потому об опасной эпидемиологической напряженности говорить не приходится.
«В последние недели прошлого года доля гриппа составляла два-три процента от общего количества заболевших острыми вирусными респираторными заболеваниями. На прошедшей недели доля составила уже 42 процента. По прежнему преобладает грипп А, но вместе с тем, доля гриппа B также прирастает – зарегистрировано 93 случая этой инфекции», — приводят в издании слова Авдониной.
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#врачи
#грипп
#симптомы
#кт
#орви
#коронавирус
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Стало известно, насколько вырастет объем мошенничества в России
Экономист Балынин: объем мошенничества в России вырастет в 1,5 раза за 2025 год
22 февраля 2025, 00:08

Фото: istockphoto.com/artoleshko

В 2025 году объем финансового мошенничества в России вырастет в 1,5-1,9 раз в сравнении с показателями 2024 года. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, экономист Игорь Балынин. По его информации, ущерб от действий аферистов в прошлом году превысил 27,5 млрд рублей.
Специалист также привел данные, согласно которым объем афер в России вырос в 1,75 раза с 2023 ​по 2024 годы, и темы роста, по его мнению, будут сохраняться на том же уровне ​и в 2025 году.
«Полагаю, что рост объема операций без добровольного согласия клиентов будет минимум в полтора раза выше данных 2024 года (соответственно рост до 40 млрд рублей), а максимальные значения я бы оценил в 52 млрд рублей», — спрогнозировал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов назвал самые распространенные ненадежные варианты паролей, которые легко могут взломать злоумышленники. Как сообщают «Известия», эксперт указал на пароли с последовательностью цифр от 1 до 9, с простыми словами по типу password и личными данными, такими как дата рождения или свадьбы, номер телефона или автомобиля. При этом Чугунов подчеркнул, что пароль — это первая и одна из наиболее важных линий защиты персональных данных.
«Придумать и запомнить пароль можно через ассоциацию с каким-то случаем или предметом, о которым знаете только вы. Также можно усложнить простой пароль, заменив часть букв на символы и знаки, например, «!» вместо «1» и т. д. Однако мы рекомендуем использовать менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски», — приводит издание слова спикера.
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Стало известно, какие мужчины больше всего нравятся женщинам в России
Исследование: почти половине россиянок нравятся мужчины в форме
22 февраля 2025, 00:05

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Почти половине российских женщин нравятся мужчины в форме, так как они ассоциируются с чувствами ответственности, защищенности, дисциплинированности и организованности. К соответствующим выводам пршло исследование Lindaily. Второе место, как отмечается, заняли мужчины в костюме врача, третье — в полицейской форме, четвертое — в экипировке пожарных.
«Почти половина женщин — 49% — приписывают мужчинам в форме такие качества, как ответственность и способность вызывать чувство защищенности. 33% респонденток в большей степени ожидают от мужчин в форме дисциплинированности и организованности. Только 11% опрошенных считают, что форма может вызывать ассоциации с жестокостью и грубостью», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.
В то же время сферы с самыми перспективными женихами россиянки назвали в рамках опроса от «Работы.ру». Как отмечает RT, изучивший итоги исследования, топ возглавили айтишники, работники нефтегазовой сферы и финансисты — 60%, 57% и 37% соответственно. Следом идут строители, работники сферы недвижимости, юристы и медработники.
«Замыкают десятку спортсмены (10%), представители ритейла и торговли (9%). По 8% набрали работники производства и агропрома, а также деятели культуры и искусства. Наименьшее число голосов у представителей транспортной и логистической отраслей», — говорится в материале.
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Губернатор Вологодской области Филимонов высмеял новости о своей кончине
21 февраля 2025, 22:29

Георгий Филимонов (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Телеграм-канале посмеялся над распространившимися в Сети фейками о своей кончине.
В сгенерированной в нейросети видео о «смерти губернатора» в новостном выпуске якобы гвоорят об экстренной госпитализации Георгия Филимонова с признаками отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом. Еще отмечалось, что он умер в реанимации. В ролике также упоминается «Новичок». Еще в новостном выпуске показывают якобы работу врачей, которые «всю ночь» боролись за жизнь Георгия Филимонова.

«Точно! Сам видел!», — прокомментировал видео губернатор Вологодской области.

Ранее в Следственном комитете России опровергли сообщения о начале расследования смерти русского писателя Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году.

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