В трёх новостройках одинцовского ЖК «Одинград» завершилась выдача ключей

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Три новых корпуса на 450 квартир ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Одинград» в Одинцовском корпусе, владельцы жилья уже получили ключи от своей недвижимости, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Новостройки расположены на Западной улице, их общая площадь составляет 49 тысяч квадратных метров. В домах расположены квартиры с различными планировками площадью до 114 квадратных метров, в некоторых квартирах есть гостевые санузлы и гардеробные», — отмечается в сообщении.Согласно проекту, ЖК «Одинград» включает в себя 11 жилых домов переменной этажности — 23-25 этажей, в эксплуатацию введены уже десять корпусов, ближайшее время начнётся строительство одиннадцатого. В комплексе также предусмотрена социальная инфраструктура: школа, три детских сада, магазины, фитнес-клуб и кафе.
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Лев Каштанов