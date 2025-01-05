Назван топ самых популярных российских препаратов за рубежом

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva
В Минпромторге России назвали список самых популярных отечественных препаратов за рубежом. Этим поделились в издании «Российская газета».
«Больше всего востребованы за рубежом дженерики — недорогие аналоги оригинальных препаратов, произведенных российскими фармкомпаниями... Спросом на международных рынках также пользуются противовирусные средства и фитопрепараты. Также Россия поставляет за рубеж широкий спектр кардиологических препаратов», — говорится в сообщении.
По словам гендиректора «Биннофарм Групп» Рустема Муратова, лекарственные препараты России отличаются качеством и доступной ценной, что наиболее важно для развивающихся стран. Гендиректор Pharmedu Татьяна Ходанович предсказала, в 2025 году данный сегмент отечественного экспорта продолжит расти.
Читайте также:
В России завершился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям
В России продлили особый порядок продажи заграничных лекарств
Физики из США осуществили первую квантовую телепортацию
Иван Мусатов