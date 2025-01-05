Назван топ самых популярных российских препаратов за рубежом

Одинцово — город с активно развивающейся инфраструктурой и увеличивающимся населением. Вопрос о строительстве метро здесь вызывает большой интерес у местных жителей. Первые этапы работ по прокладке ветки, которая приблизит метро к Одинцово, уже стартовали. Подробности читайте в материале «Радио 1».