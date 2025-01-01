В России завершился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям

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В России завершился процесс перехода на оказание медпомощи на основе клинических рекомендаций, разработанных профессиональным сообществом. Он был инициирован в 2018 году после внесения соответствующей статьи в закон «Об основах охраны здоровья граждан».
Отмечается, что теперь медицинская помощь (кроме случаев клинической апробации) должна быть организована в соответствии с клиническими рекомендации. Из поправок, принятых в декабре 2023 года, следует, что переходный период для медучреждений по оказанию медпомощи на основе клинических рекомендацией был продлён до 1 января 2025 года.
Ранее замминистра здравоохранения России Евгений Камкин сообщал, что для утверждения готово перечня клинических рекомендаций до конца года на официальном сайте ведомства должны быть размещены не менее 560 рекомендаций. Вместе с тем он подчеркнул, что в Минздраве поддерживают наличие у медиков возможности отклоняться от клинических рекомендаций при необходимости. В таком случае будут собираться консилиумы для принятия решения.
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Анастасия Чинкова