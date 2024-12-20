Физики из США осуществили первую квантовую телепортацию

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В США физики Северо-Западного университета (NWU) смогли с помощью квантовой телепортации перенести на 30 км частицы микромира. Это получилось сделать при помощи обычной линии оптической связи в момент ее использования для передачи информации, передало ТАСС.
«Это сильное достижение, так как в прошлом никто не думал, что подобная квантовая телепортация в принципе возможна», — обратил внимание профессор NWU Прем Кумар.
Учёный уточнил, что результаты проведенного эксперимента можно использовать для создания следующего поколения классических и квантовых сетей. Они могут стать «гигантским скачком в развитии квантовых коммуникаций».
Физики из Соединённых Штатов Америки при помощи разработанного ими подхода смогли телепортировать частицы с более чем 80-процентной вероятностью. Получается, исследователи приблизились к созданию «квантового интернета», полагают учёные.
Ранее сообщалось, что в Перу в Лиме родился первый в мире ребёнок, который зачат с использованием уникальной технологии, которая связывает клеточные разработки и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
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Ольга Енгалычева