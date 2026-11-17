17 ноября 2026, 20:46

Экономист Разуваев: красная икра к Новому году подорожает на 10-15%

Фото: Istock/tashka2000

Экономист Александр Разуваев допустил, что к новогодним праздникам стоимость красной икры может вырасти ещё на 10-15%.





В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснил, что это связано с сезонным ажиотажем.

«Всегда дорожает на 10-15%. Это связано действительно с новогодними праздниками, с ажиотажем. Спрос вырастет, но он вырастет не только на нормальную икру, но и на всякие заменители. Соответственно, подорожает это не только в магазинах, но и в ресторанах», — отметил Разуваев.