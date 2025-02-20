Назван вирус, на долю которого приходится 50% хищений со счетов

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Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что вредоносные программы типа SpyNote представляют серьезную угрозу для финансовой безопасности граждан. По его словам, такие вирусы действуют скрытно, перехватывая пароли и смс-коды, что позволяет злоумышленникам опустошать счета.
«На его долю приходится до 50% хищений со счетов за последние полгода. <…> Если телефон стал зависать, перезагружаться сам по себе или греться без нагрузки, это может указывать на работу вредоносного ПО в фоновом режиме. Также стоит обратить внимание на неожиданные списания с банковских карт, самопроизвольную отправку смс или звонки на неизвестные номера», — отметил Немкин в беседе с RT.В свою очередь юрист Давид Адамс предупредил о мошеннических схемах, связанных с предложениями пополнить баланс мобильного телефона со скидками. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что официальные операторы не предоставляют посредникам таких возможностей, потому предложения со стороны говорят о возможном мошенничестве.
«Существует также вероятность, что злоумышленники собирают персональные данные клиентов. Для осуществления «операции» покупателя могут попросить указать номер телефона, предоставить реквизиты банковской карты или даже подтвердить операцию по коду из SMS. Такие действия могут привести к несанкционированному списанию средств, краже учетной записи или привязке телефонного номера к чужому платежному аккаунту», — добавил Адамс.Читайте также:
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