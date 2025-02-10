Женщина познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс на топливо для личного самолёта

Первую половину недели, до среды 12 февраля, дневная температура в Москве будет колебаться от -4 до -6 градусов, а в четверг ожидается небольшое потепление. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, до 13 февраля осадков в столице быть не должно.