Женщина познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс на топливо для личного самолёта

Фото: iStock/ArisSu
Мошенник выдал себя за американского миллиардера Илона Маска и убедил пенсионерку, что они любят друг друга. Об этом пишет издание Daily Mail.
Отмечается, что 69-летняя жительница Бразилии познакомилась в соцсетях мужчиной, представившимся Илоном Маском. Они мило пообщались, после чего обменялись номерами и стали общаться в мессенджере.
Пенсионерка рассказала, что внесла контакт собеседника с телефон, записав его как «Мой любимый Илон».
Со временем их общение вышло на новый уровень. Мужчина начал обещать прислать дорогие подарки. Однако взамен он потребовал отправить ему деньги. Сначала это были мелкие переводы, но спустя непродолжительное время мошенник убедил женщину оформить два кредита на общую сумму в районе 26 тысяч долларов (около 2,5 миллионов рублей). «Илон Маск» объяснил, что эти деньги ему нужны для заправки личного самолёта.
Мошенник уже планировал убедить пенсионерку продать дом, однако её дети вовремя заметили странности в общении матери с её кавалером и обратились в полицию. Сейчас правоохранители разыскивают преступника.
Для женщины разоблачение «Маска» стало шоком. Она не хотела разрывать с ним отношения, поскольку по-настоящему поверила, что обрела долгожданную настоящую любовь.
Читайте также:
Очевидное-невероятное: Сын бывшего главы Роскомнадзора отдал мошенникам ₽65 млн
Мошенники лишили квартиры Елену Цорн по той же схеме, что и Ларису Долину
Подмосковные полицейские не позволили обмануть пенсионерку на 1,2 млн рублей
Пенсионерка рассказала, что внесла контакт собеседника с телефон, записав его как «Мой любимый Илон».
Со временем их общение вышло на новый уровень. Мужчина начал обещать прислать дорогие подарки. Однако взамен он потребовал отправить ему деньги. Сначала это были мелкие переводы, но спустя непродолжительное время мошенник убедил женщину оформить два кредита на общую сумму в районе 26 тысяч долларов (около 2,5 миллионов рублей). «Илон Маск» объяснил, что эти деньги ему нужны для заправки личного самолёта.
Мошенник уже планировал убедить пенсионерку продать дом, однако её дети вовремя заметили странности в общении матери с её кавалером и обратились в полицию. Сейчас правоохранители разыскивают преступника.
Для женщины разоблачение «Маска» стало шоком. Она не хотела разрывать с ним отношения, поскольку по-настоящему поверила, что обрела долгожданную настоящую любовь.
Читайте также:
Очевидное-невероятное: Сын бывшего главы Роскомнадзора отдал мошенникам ₽65 млн
Мошенники лишили квартиры Елену Цорн по той же схеме, что и Ларису Долину
Подмосковные полицейские не позволили обмануть пенсионерку на 1,2 млн рублей
Анастасия Чинкова