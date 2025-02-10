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Главная / Новости / Общество/ Женщина познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс на топливо для личного самолёта

Женщина познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс на топливо для личного самолёта

Пенсионерка познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс на топливо
Фото: iStock/ArisSu

Фото: iStock/ArisSu

Мошенник выдал себя за американского миллиардера Илона Маска и убедил пенсионерку, что они любят друг друга. Об этом пишет издание Daily Mail.
​​​​​Отмечается, что 69-летняя жительница Бразилии познакомилась в соцсетях мужчиной, представившимся Илоном Маском. Они мило пообщались, после чего обменялись номерами и стали общаться в мессенджере.

Пенсионерка рассказала, что внесла контакт собеседника с телефон, записав его как «Мой любимый Илон».



Со временем их общение вышло на новый уровень. Мужчина начал обещать прислать дорогие подарки. Однако взамен он потребовал отправить ему деньги. Сначала это были мелкие переводы, но спустя непродолжительное время мошенник убедил женщину оформить два кредита на общую сумму в районе 26 тысяч долларов (около 2,5 миллионов рублей). «Илон Маск» объяснил, что эти деньги ему нужны для заправки личного самолёта.

Мошенник уже планировал убедить пенсионерку продать дом, однако её дети вовремя заметили странности в общении матери с её кавалером и обратились в полицию. Сейчас правоохранители разыскивают преступника.

Для женщины разоблачение «Маска» стало шоком. Она не хотела разрывать с ним отношения, поскольку по-настоящему поверила, что обрела долгожданную настоящую любовь.

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Синоптик рассказал о погоде в Москве на всю неделю
Синоптик Ильин: до среды температура в Москве будет колебаться от -4 до -6
10 февраля 2025, 20:45

Фото: iStock/Arseniy Rogov

Первую половину недели, до среды 12 февраля, дневная температура в Москве будет колебаться от -4 до -6 градусов, а в четверг ожидается небольшое потепление. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, до 13 февраля осадков в столице быть не должно.
«В пятницу, 14 февраля, снова станет на пару градусов холоднее. Ожидается до минус 5–6 градусов днем, ночью — до минус 6–9 градусов. Также в последние дни рабочей недели под влиянием восточной периферии антициклона не исключены небольшие осадки, преимущественно в виде снега», — приводит «Вечерняя Москва» прогноз метеоролога.
Однако столь незначительные морозы наблюдаются далеко не по всей России. К примеру, в Кемеровской области минувшей ночью температура местами достигала -22 градусов, сообщает «Сiбдепо». В ночь на вторник Кузбасс накроют снегопады, а местами метели.
«Усиление ветра, ночью до 16 м/с, днем до 22 м/с. Ожидается небольшой снег, местами метели. На дорогах могут наблюдаться снежные заносы, гололедица», — приводят в издании сообщение региональной Госавтоинспекции.
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В Санкт-Петербурге стартовала премия «Город в лицах»
10 февраля 2025, 20:42

Фото: istockphoto.com/javarman

В Санкт-Петербурге стартовала четвертая городская ежегодная премия «Город в лицах», в рамках которой горожане смогут выбрать своего героя в 11 номинациях. 10 февраля запустили народное голосование, которое продлится до 20 марта.
В рамках голосования каждый может выбрать своего героя из 11 номинаций — от социального куратора и педагога до медработника и сотрудника ЖКХ.
«Все участники конкурса были выдвинуты профильными комитетами правительства Санкт-Петербурга, каждый из номинантов был отмечен за заслуги и отличия в 2024 году.», — пишет «Петербургский дневник».
Тем временем в Москве поздравили победителей отбора в седьмом сезоне проекта «Музыка в метро». Как сообщает АГН «Москва», в этот раз пассажиры столичного метрополитена смогут услышать уникальный музыкальный инструмент садору, которая сочетает в себе элементы арфы, лютни, гуслей, гитары, индийского ситара и даже балалайки.
«Поздравляем победителей отбора в седьмой сезон проекта «Музыка в метро». Желаем артистам ярких выступлений, а пассажирам – положительных эмоций во время поездок. Московский транспорт продолжает участвовать в культурной жизни столицы по поручению Сергея Собянина», – приводят в агентстве слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.
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Астролог назвала подарки для каждого знака зодиака ко Дню святого Валентина
10 февраля 2025, 20:39

Фото: iStock/Anna Ostanina

Астролог Наталья Шевченко назвала подарки, которые подойдут каждому знаку зодиака ко Дню святого Валентина. По ее словам, в этот праздник важно знать, какие подарки подходят определенному представителю зодиакального круга.
«Тельцов порадует участие в интеллектуальной игре, какой-нибудь мастер-класс либо что-то полезное для здоровья: косметика, сертификат в массажный салон, поход в СПА. А Близнецу можно подарить большой букет цветов, дизайнерские предметы либо сходить с ним вместе в кино или на выставку», — поделилась Шевченко, перечисляя для «Москвы 24» подарки для каждого знака.
Тем временем таролог Саона рассказала, о чем могут говорить сны о разводе со второй половинкой. В разговоре с «Вечерней Москвой» эзотерик сослалась на сонник Миллера, согласно которому такие сны означают неудовлетворенность своим партнером. По ее мнению, в таких случаях следует решать накопившиеся проблемы, иначе рано или поздно сон станет явью.
«Если инициатором расставания выступаете именно вы, обратите внимание на свое ближайшее окружение. Вероятно, кто-то из доверенных лиц плетет козни вокруг вашей семьи из зависти. Иногда во сне может открыться незримая истина, если в нем нередко фигурирует один и тот же знакомый человек», — отмечает издание.
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На конкурс социальных архитекторов зарегистрировались более 6 тыс. участников
10 февраля 2025, 19:04

Фото: iStock / Sakorn Sukkasemsakorn

Уже более 6 тыс. человек изъявили желание принять участие в конкурсе социальных архитекторов. Это инициаторы социально значимых инициатив, а также те, кто задействован в их реализации и продвижении, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
До окончания регистрации на конкурс осталось менее суток. Она продлится до полудня 11 февраля 2025 года. Ознакомиться с правилами участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте.
«Конкурсный отбор будут производить по пяти направлениям: руководитель проекта, социальный аналитик, организатор проекта, медиаменеджер и интернет-технолог социальных проектов. Требования к соискателям состоят в том, что они должны быть гражданами России старше 18 лет», – говорится в сообщении.
Конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению Владимира Путина. Это часть большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, инициированной главой президентом.

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Синоптик рассказал о приближающемся к Москве сибирском циклоне
Синоптик Шувалов: февраль будет аномально холодным
10 февраля 2025, 18:10

Фото: iStock/ChamilleWhite

Зима в этом году порадовала москвичей и жителей региона аномально теплой температурой и солнечным светом. Но продержится ли эта легкая природная нега до конца зимы?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что февраль станет самым холодным месяцем этой зимы.

«Февраль имеет совершенно другой характер атмосферных процессов. Температурный фон, по-моему, впервые за дней 40−45 опустился ниже климатической нормы. И как показывают прогнозы на декаду на 10 дней вперед, мы впервые оказываемся в области, которая окрашена в холодный синий цвет. То есть отрицательная аномалия температуры: -10, -11 градусов», — сказал синоптик.

В ближайшие дни, по словам Шувалова, нас ожидают температуры ночью от -6 до -9 градуса, а днем -2, -5.

«Но дальше мы, возможно, окажемся на западной периферии сибирского циклона. Постепенно возвращаемся к климатической норме зимы», — пояснил эксперт.

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