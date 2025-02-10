В столичном банке задержали мошенника, который пытался украсть деньги у пенсионера

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии мо Москве
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали в столичном банке мошенника, который обманным путем пытался выманить у пенсионера деньги. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги в банк, расположенный на Ленинском проспекте. Администратор сообщила силовикам о подозрительном мужчине, который пытался снять со счета 93-летнего пенсионера деньги. Во время задержания он уверял, что предложил мужчине купить генератор.
Однако позже выяснилось, что мошенник представился пенсионеру участником СВО. Он пожаловался, что ему срочно нужны деньги якобы на содержание двоих детей перед отъездом в очередную командировку.
Злоумышленника задержали и передали в полицию для дальнейших разбирательств.
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Однако позже выяснилось, что мошенник представился пенсионеру участником СВО. Он пожаловался, что ему срочно нужны деньги якобы на содержание двоих детей перед отъездом в очередную командировку.
Злоумышленника задержали и передали в полицию для дальнейших разбирательств.
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Элина Позднякова