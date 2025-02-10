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В столичном банке задержали мошенника, который пытался украсть деньги у пенсионера

Сотрудники Росгвардии задержали мошенника в банке Москвы

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии мо Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали в столичном банке мошенника, который обманным путем пытался выманить у пенсионера деньги. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги в банк, расположенный на Ленинском проспекте. Администратор сообщила силовикам о подозрительном мужчине, который пытался снять со счета 93-летнего пенсионера деньги. Во время задержания он уверял, что предложил мужчине купить генератор.

Однако позже выяснилось, что мошенник представился пенсионеру участником СВО. Он пожаловался, что ему срочно нужны деньги якобы на содержание двоих детей перед отъездом в очередную командировку.



Злоумышленника задержали и передали в полицию для дальнейших разбирательств.

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Актёр Марк Вдовин обнаружил мёртвого мужчину перед дверью своей квартиры
10 февраля 2025, 14:30

Марк Вдовин (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актёр Марк Вдовин обнаружил около двери своей квартиры мёртвого мужчину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что это случилось вечером 7 февраля. 32-летняя звезда «Подольских курсантов» пришёл домой на улице Алабяна в Москве и увидел, что около его двери лежит человек без сознания.

Вдовин оперативно вызвал скорую помощь, однако прибывшим на место медикам осталось только констатировать смерть. По предварительной версии, мужчина скончался от передозировки наркотиков.

Погибшим оказался 28-летний житель Московской области Игорь С.

Напомним, что недавно подобный случай произошёл со звездой российского кинематографа Гошей Куценко. В его автомобиле, припаркованном во дворе, обнаружили тело мёртвой девушки. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».

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«Инцидент связан с криминалом»: Жена комментатора Скворцова рассказала о его состоянии
Жена комментатора Скворцова рассказала, что он получил черепно-мозговую травму
10 февраля 2025, 12:51

Роман Скорцов (Фото: Telegram @manroshpak)

У спортивного комментатора Романа Скворцова врачи выявили черепно-мозговую травму, он находится в тяжелом состоянии, однако его жизни ничего не угрожает. Об этом написала в соцсетях его супруга Ксения.
«Подтвердили черепно-мозговую травму. Состояние тяжелое, но жизни ничего не угрожает. Перевели в областную больницу. Инцидент связан с криминалом», — написала жена Скворцова в Instagram*.

Она уточнила, что его нашли на улице Свердлова прямо напротив администрации.

Ранее СМИ писали, что у Скворцова произошло кровоизлияние в мозг после избиения. По данным Shot, Скворцов заступился за товарища, который поспорил с компанией мужчин, и его сильно избили.

Комментатор прилетел в Новосибирск на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги.

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#матч
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Устроивший стрельбу в университете в Перми тщательно выбирал день нападения
Устроивший стрельбу Бексансуров выбрал день, когда в вузе было много людей
10 февраля 2025, 12:00

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу из ружья в Пермском государственном университете в 2021 году, тщательно выбирал день нападения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении материалы дела.
Студент юридического факультета вуза для массовых расправ выбрал день, когда в университете было наибольшее число студентов и преподавателей. При этом он прицельно стрелял в скопление учащихся, чтобы в результате его действий было как можно больше жертв.

Напомним, что студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории госуниверситета в Перми 29 сентября 2021 года. Тогда погибли шесть человек, ещё несколько десятков были ранены.

Сам террорист был ранен при задержании, после чего ему ампутировали часть ноги. В декабре 2022 года он был приговорён к пожизненному заключению.

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#университет
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Стало известно, за что жестоко избили спортивного комментатора Романа Скворцова
SHOT: комментатора Романа Скворцова избили, когда он заступался за знакомого
10 февраля 2025, 11:03

Роман Скорцов (фото: Telegram @manroshpak)

Спортивный комментатор Роман Скворцов заступился за знакомого, в результате чего и был избит на улице в Новосибирске. О произошедшем написал Telegram-канал SHOT.
Накануне журналист отдыхал в одном из заведений города со своими друзьями. В какой-то момент один из его знакомых повздорил с другой компанией из семи человек. Скворцов поспешил защитить друга, но был сильно избит, после чего поступил в больницу в тяжёлом состоянии.

Врачи смогли стабилизировать состояние комментатора. В скором времени его могут перевести в Областную больницу Новосибирска.

В настоящее время Скворцов находится в сознании, однако не помнит, что произошло вчера вечером.

Отметим, что спортивный комментатор прибыл в Новосибирск на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг после избиения
10 февраля 2025, 10:45

Роман Скорцов (Фото: Telegram @manroshpak)

У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг после того, как его сильно избили. Сейчас он находится в реанимации Новосибирска в тяжелом состоянии, сообщает Baza.
По данным издания, в ночь на 9 февраля после кровоизлияния в мозг Скворцова поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Однако отмечается, что он находится в сознании.

Скворцова обнаружил прохожий возле одного из заведений на Красном проспекте, в котором он отдыхал с друзьями.

Shot пишет, что Скворцов заступился за товарища, который поспорил с компанией мужчин, и его сильно избили. В ближайшее время его могут перевести в Областную больницу Новосибирска. Пока мужчина не может вспомнить, что именно с ним произошло.

Комментатор прилетел в Новосибирск на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги.

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