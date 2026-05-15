В СК объяснили, зачем спасатели выехали на место исчезновения семьи Усольцевых

15 мая 2026, 09:42

Красноярские спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых по заявке СК

Фото: iStock/blinow61

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали на место исчезновения семьи Усольцевых по заявке следователей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК по региону.





В ведомстве уточнили, что спасатели будут работать в районе пропажи в течение двух дней. К работам привлекли четырех человек и столько же единиц техники.

«Спасатели выехали для осмотра ландшафта определенного участка территории в районе исчезновения семьи», — говорится в сообщении.