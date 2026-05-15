В СК объяснили, зачем спасатели выехали на место исчезновения семьи Усольцевых
Красноярские спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых по заявке СК
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали на место исчезновения семьи Усольцевых по заявке следователей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК по региону.
В ведомстве уточнили, что спасатели будут работать в районе пропажи в течение двух дней. К работам привлекли четырех человек и столько же единиц техники.
«Спасатели выехали для осмотра ландшафта определенного участка территории в районе исчезновения семьи», — говорится в сообщении.Супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин во время турпохода по маршруту в направлении горы Буратинка. Активная фаза поисков велась с того же месяца до наступления устойчивого снежного покрова.
Сегодня стало известно, что поиски семьи возобновили.