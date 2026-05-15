Спрос на черноморские отели может вырасти из-за ситуации с Ираном
Управляющий партнер консалтинговой компании Umbrella Hospitality Кирилл Агапов сообщил РИА Новости, что к началу лета спрос на часть отелей на российских курортах Черного моря может вырасти на 18–25% из-за конфликта вокруг Ирана.
По его оценке, в мае лидерами по росту бронирований могут стать Геленджик с показателем плюс 25%, Крым — плюс 24% и Анапа — плюс 18%. Агапов пояснил, что туристы переориентируются на внутренние направления на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, включая эскалацию в ОАЭ. В сети Azimut Hotel считают, что загрузка отелей в Сочи и Геленджике, у которых есть собственная инфраструктура, может вырасти на 10–15%. Управляющий партнер консалтинговой компании в области гостиничного бизнеса SEA Company Андрей Шемякин ожидает прибавку в пределах 5–10% для отдельных категорий гостиниц при благоприятном сценарии.
Основатель агентства курортной недвижимости Golden Brown Татьяна Бурлаковская отметила, что переток затронет сегменты «средний» и «средний+». По ее словам, часть трафика примет Сочи — от Адлера до Лазаревского. Еще часть путешественников могут выбрать Геленджик и Джубгу. Бурлаковская объяснила это развитой инфраструктурой, наличием качественных четырех- и пятизвездочных гостиниц, апарт-отелей и семейных курортов с форматом «все включено».
Агапов добавил, что в апреле число бронирований гостиниц в Геленджике выросло на 20% к апрелю прошлого года, в Крыму — на 18%, в Анапе — более чем в два раза. Часть россиян вместо ОАЭ выбирает Юго-Восточную Азию и Африку, сообщила руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова. В числе основных направлений она назвала Вьетнам, Таиланд, Кению, Танзанию и китайский Хайнань. По данным сервиса «Островок», с начала конфликта на Ближнем Востоке число бронирований во Вьетнаме выросло в два раза, в Индии — на 81%, в Китае — на 55%, в Египте — на 19%, в Таиланде — на 10%. При этом отели в этих странах обходятся дешевле, чем в городах Краснодарского края. Средняя цена ночи в трехзвездочном отеле летом составляет 4 тысячи рублей во Вьетнаме и 4,9 тысячи рублей в Таиланде. В Анапе и Сочи она достигает 8,2 тысячи рублей, в Геленджике — 10,3 тысячи. Для сравнения, в ОАЭ такой номер стоит 4,5 тысячи рублей.
В более дорогом сегменте разница сохраняется. Ночь в четырехзвездочных отелях Вьетнама, Таиланда и Египта стоит в среднем от 5 до 8 тысяч рублей, в ОАЭ — 9,3 тысячи. В Анапе этот показатель достигает 13,2 тысячи рублей, в Сочи — 14,5 тысячи, в Геленджике — 16 тысяч. Смирнова подчеркнула, что курорты Краснодарского края не становятся для российских туристов прямой заменой зарубежным направлениям. Она напомнила, что на выбор влияют вопросы безопасности и экологические проблемы, включая разлив мазута на побережье Черного моря.
