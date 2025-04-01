Российские ученые синтезировали антибиотик для борьбы с золотистым стафилококком

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Российские ученые синтезировали антибиотик, который способен бороться с устойчивым к противомикробным препаратам золотистым стафилококком. Об этом сообщили в МФТИ. На доклинические исследования, в том числе на эксперименты на животных, уйдет примерно год.
«Мы исследовали группу веществ триазеноиндолов и выбрали из них наиболее действенную молекулу. Данные соединения применяются в качестве прототипов лекарств против туберкулеза, его возбудителя — микобактерии, поэтому это закономерный кандидат на использование в качестве антибиотика от стафилококка. Также известно, что они имеют антигрибковый эффект», — рассказал один из авторов работы, директор Физтех-школы МФТИ Денис Кузьмин в беседе с «Известиями».В то же время ученые из Калифорнийского университета представили новый препарат DDL-90, который поможет серьезно восстанавливать двигательные функции после инсульта. Однако врач-невролог, ассистент кафедры Пироговского Университета Инна Филатова в разговоре с «Газетой.Ru» пояснила, что у препарата не хватает доказательной базы о его эффективности. По ее словам, одного клинического испытания на животных явно недостаточно.
«Поэтому для того, чтобы лекарственное средство себя положительно зарекомендовало, как мы все знаем, — оно должно пройти три этапа клинических испытаний на человеке. Поэтому на сегодняшний день говорить о перспективах применения DDL-920 для восстановления двигательных функций у человека после инсульта не представляется возможным», — поделилась врач.Читайте также:
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