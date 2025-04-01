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Российские ученые готовятся к испытаниям медицинских роботов в 2027 году. Об этом заявил завкафедрой интеллектуальной робототехники КФУ Евгений Магид.
Разработки должны будут заменить регистратора, помогая медикам в сопровождении пациента, и перевозить документы с лекарствами.
По его словам, первый прототип робота уже собран — это модель «ЛИРС АртБул». У второй модели — «ЛИРС АрНи» — пока готов лишь макет.
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По его словам, первый прототип робота уже собран — это модель «ЛИРС АртБул». У второй модели — «ЛИРС АрНи» — пока готов лишь макет.
«Мы рассчитываем, что в 2027 году первый робот окажется в клинике КФУ и мы начнем испытывать его в рабочих условиях, возможно, его взаимодействие с пользователем. Полноценную роботизацию планируем на 2036 год, потому что, прежде чем выкатить большое количество роботов к пользователям, мы должны протестировать всю систему», — поделился ученый в беседе с «Татар-информом».Читайте также:
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