Названа дата открытия крупнейшей школы городского округа Мытищи

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой
Открытие самой большой школы Мытищ запланировано на 1 сентября этого года. Сегодня общая строительная готовность образовательного учреждения в ЖК «Новое Медведково» составляет 48%, сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Уже выполнены монолитные и кладочные работы, завершён первый этап по кровле, установлены окна. Закрыт тепловой контур здания, запущено отопление. Идёт отделка технических помещений. Также строители выполняют устройство инженерных систем – это водоснабжение, канализация, электричество и вентиляция», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.Она добавила, что площадь школы – более 21 тыс. кв. метров. По словам Купецкой, микрорайон 17А – один из самых молодых и густонаселённых в муниципалитете. Там живет много семей с детьми. Предполагается, что новая школа на 1735 мест значительно разгрузит существующую гимназию №33.
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Лора Луганская