В Мытищах ввели в эксплуатацию третий корпус ЖК «Мытищи Парк»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Подмосковье ввели в эксплуатацию новый дом на 1766 квартир в ЖК «Мытищи Парк». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Ещё один корпус ЖК «Мытищи Парк» получил разрешение на эксплуатацию от министерства жилищной политики Подмосковья.
Также жилой комплекс находится в 10 км от МКАДа. Кроме этого недалеко от ЖК находится железнодорожная станция «Строитель», которую в 2024 году включат в МЦД-5.
Стоит отметить, что всего в комплексе будет построено четыре корпуса жилых домов, многоуровневые парковки и объекты социальной инфрастурктуры.
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«Площадь квартир в новом корпусе варьируется от 20,3 до 80,2 кв. метров, форматы — от студий и однокомнатных квартир до четырехкомнатных вариантов.<…> Все квартиры в новом корпусе передадут с отделкой и установленным сантехническим оборудованием в ванных комнатах и санузлах<…>», - отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что всего в комплексе будет построено четыре корпуса жилых домов, многоуровневые парковки и объекты социальной инфрастурктуры.
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Мира Полтева