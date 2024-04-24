В Московской области продолжают готовить парки к весенне-летнему сезону

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
На территории региона продолжается активная подготовка всех парков и общественных пространств к весенне-летнему сезону.
В рамках подготовки в парках проводится устранение дефектов и акарицидная обработка.
Стоит отметить, что по прогнозам посещаемость парков в летний период достигнет порядка 80 миллионов посещений.
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«В ходе месяца чистоты в парках проводились и продолжается работа по подготовке транспортной инфраструктуры, промывке пешеходных дорожек,производится опил сухостойный и аварийных деревьев, высадка зеленых насаждений. Также проводятся покрасочные работы и ремонт игровых площадок и мебели. Кроме этого, в парках с фонтанами идет технических осмотр и ремонт оборудования к сезону фонтанов в регионе. Завершится подготовка парков во всех городских округах завершится 26 апреля», — подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Стоит отметить, что по прогнозам посещаемость парков в летний период достигнет порядка 80 миллионов посещений.
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Мира Полтева